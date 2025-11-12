Александър Вучич: Всички се готвят за война

Европейските държави активно се подготвят за евентуален военен сблъсък с Русия, а Сърбия трябва да бъде готова да защити суверенитета си в тази сложна геополитическа обстановка. Това заяви сръбският президент Александър Вучич в интервю за телевизия Pink TV.

Според държавния глава на западната ни съседка, знаците за предстоящ конфликт стават все по-отчетливи и не бива да бъдат пренебрегвани.



Вучич коментира прогнозите на френския началник на Генералния щаб Фабиен Мандон, според когото френската армия трябва да има готовност за конфронтация с Русия в рамките на следващите три до четири години.

"Като анализирам фактите, стигам до заключението, че война между Европа и Русия става все по-очевидна. Това не са просто празни новини. Всички се готвят за нея," заяви Александър Вучич в ефира на сръбската медия.

Президентът подчерта деликатната позиция на страната си, описвайки ситуацията като стоене "между чука и наковалнята" заради пресичащите се интереси на западните държави и Руската федерация на Балканите.

Укрепване на отбраната

В отговор на нарастващото напрежение, Белград планира да продължи политиката си на модернизация на въоръжените сили. Вучич бе категоричен, че инвестициите в отбрана са неизбежни за гарантиране на сигурността.

"Трябва да продължим да укрепваме армията. Въоръжаваме се разумно. Трябва да продължим да инвестираме сериозно, за да защитим страната си," допълни президентът.