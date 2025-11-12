Дизелът скочи с 10 стотинки след забраната за износ

Цената на дизеловото гориво в България се повиши с близо 10 стотинки за литър само за десет дни. Ръстът идва непосредствено след решението на Народното събрание да наложи забрана за износ на горива, което влезе в сила на 31 октомври 2025 година.

Пазарни парадокси

Справка в специализираната платформа Fuelo показва отчетлива възходяща тенденция. Докато към 31 октомври средната цена на дизела е била 2.40 лева за литър, към 10 ноември тя вече достига 2.48 лева. На отделни бензиностанции в страната, включително обекти на двете най-големи вериги, горивото се търгува в диапазона между 2.50 и 2.53 лева за литър. Бензиностанциите на "Лукойл" поддържат ниво около 2.48 лева.



Ситуацията създава икономически парадокс, тъй като управляващата коалиция мотивира спешната забрана за износ именно като превантивна мярка срещу спекула и паника на пазара. Решението бе взето седмица след налагането на американски санкции върху "Лукойл", засягащи и бургаската рафинерия.

Рискът вдига цените

Експертите обясняват поскъпването не с липса на суровина, а с психологически фактори и застраховане на търговците.

"След налагането на американските санкции търговците вече калкулират коефициента "риск" в цената на горивата, въпреки че на международните пазари котировките на петрола са стабилни, а на фючърсните сделки дори отбелязват лек спад", коментира председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, цитиран от NOVA.



Според Хиновски по-сериозен трус на пазара може да настъпи, ако държавата не успее да осигури ефективно управление на рафинерията чрез особен търговски управител и не получи временна дерогация (изключение) от санкциите на САЩ, преди да се изчерпат 90-дневните запаси.

Състояние на резерва

Председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов внесе успокоение относно наличностите.

"България има резерв от бензин за 35 дни, а дизел - над 50 дни", обяви Асенов.

В момента институциите, включително Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), МВР и Министерство на отбраната, извършват проверки в обектите на "Лукойл", където се съхраняват около 80% от задължителните запаси на фирмите.

Икономически ефект

Поскъпването при бензина е по-умерено – масовият А95 се е повишил от 2.37 лева на 2.41 лева за литър.

Икономистите обаче предупреждават, че тъй като над 80% от потреблението на горива в България е на дизел, задържането на високите цени през ноември може да напомпа инфлацията при основните стоки и услуги с поне 1%.