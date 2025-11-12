Православната църква почита Свети Йоан Милостиви

На 12 ноември Българската православна църква отдава почит на Свети Йоан Милостиви, патриарх Александрийски. Денят е известен сред вярващите като празник на състраданието и прошката, а в народния календар носи името Предзимник, защото бележи прехода между есента и зимата.

Живот в служба на бедните

Свети Йоан е живял през VII век и остава в историята с изключителната си отдаденост към страдащите. Макар да произхождал от знатно семейство, той избрал пътя на смирението след лична трагедия – загубата на съпругата и децата си. Като патриарх на Александрия, той посветил цялото си служение на грижата за нуждаещите се.

Източниците разказват, че светецът наредил да се направи списък на всички бедни в града, които наричал "мои господари", и ежедневно им осигурявал препитание. Той често откупувал пленници и помагал на болни, а вратите на дома му били винаги отворени за хора, търсещи утеха или съвет.

Народен календар и поверия

В българската традиция датата 12 ноември се свързва с името Предзимник. Според народните вярвания, това е времето, когато зимата започва да подсказва за своето идване. Старите хора са гадаели какво ще бъде времето през следващите месеци по знаците на природата днес.

Ако денят е топъл, зимата ще бъде мека, гласят поверията. Гъстата сутрешна мъгла вещае затопляне, докато появата на слана е знак за чести размразявания през снежния сезон. Ясните звезди в нощното небе пък предупреждават за предстоящи големи студове.



Забрани и традиции

Традицията повелява на този ден да не се подхваща тежка физическа работа, защото се смята, че усилията няма да дадат плод. Особено внимание се обръща на междуличностните отношения. Вярва се, че на празника на Свети Йоан Милостиви не бива да се започват кавги, тъй като конфликтите, възникнали днес, ще се проточат дълго във времето.

Църквата призовава вярващите да последват примера на светеца, като проявят милосърдие и протегнат ръка на човек в нужда.