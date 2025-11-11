Президентът Радев наложи вето на промени в Закона за отбраната

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, съобщават от пресцентъра на президентството, цитирани от Нова телевизия.

С промените се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война. Въвежда се възможността за използване на оръжие срещу безпилотни автономни системи и средства, т.нар. дронове, при охрана и отбрана на военни обекти.

Законодателните изменения предвиждат още социални придобивки за военнослужещите, включително отпуск за бащи при раждане или осиновяване на деца, както и разширяване на обхвата на обучаемите в професионалните колежи. 847 военнослужещи ще получат възможността да продължат да работят от 3 до 5 години след навършване на възрастта за пенсиониране.

В мотивите си за налагане на ветото Радев изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване. Президентът отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, се казва още в прессъобщението.

Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав, смята президентът. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация.

Държавният глава изтъква в мотивите, че приетите промени, макар и да преследват значими за отбраната цели, на практика могат да задълбочат проблема с недостига на човешки ресурс в армията и следва да бъдат допълнително преосмислени от законодателя.







