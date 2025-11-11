Не 1, а 2 поредни магнитни бури ни удрят от тази нощ след най-мощното слънчево изригване от 20 г. насам

Земята е подложена на атака от серия магнитни бури след най-мощното слънчево изригване през последните 20 години, предупреждават учени.

Специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия в ИКИ на РАН обявиха , че мощен плазмен облак се приближава към Земята, който вече е ударил космически апарати, разположен в точката на Лагранж L1. Последният път, когато такава плазмена вълна е обхванала космически кораб, е бил преди 20 години, преди мощна слънчева буря.

„Космически апарат, разположен на линията Слънце-Земя, току-що беше ударен от облак от бързи протони, изхвърлени от ядрото на изригването“, се казва в публикацията.

Характерният „сняг“ – последствията от сблъсък с мощна протонна вълна – се появи в лещите на телескопи, разположени в точката на Лагранж L1. Този „сняг“ е бил регистриран преди това през октомври 2003 г. и май 2004 г. – и е знак за предстояща мощна слънчева буря от клас X5 или по-висок.

Според учените два облака от слънчева плазма ще достигнат Земята в следващите часове, като се очакват магнитни бури от ниво G3–G4 по петобалната скала.

„Въздействието от първото събитие може да започне още тази вечер, около 21–22 часа българско време, предизвиквайки бури от ниво G1–G2 и интензивни полярни сияния в източното полукълбо на Земята“, се казва в съобщението им.

В лабораторията отбелязаха, че според изчисленията, между двата удара ще има интервал от няколко часа.

„Вторият, най-силен, плазмен облак ще удари Земята през нощта или рано сутринта на 12 ноември, формирайки пик на магнитните бури в диапазона G3–G4“, заявиха учените.

Отбелязва се, че през 2025 година бури от ниво G4 са били наблюдавани два пъти: на 1 януари и на 1 юни.

По-рано стана известно, че на Слънцето е регистрирано мощно изригване от ниво X5.16. По думите на учените от ИКИ максимумът му е бил достигнат в 13:04 часа българско време.

Като поток на излъчване събитието е 3–5 пъти по-мощно от всички изригвания през тази година. А като сила на енергията - приблизително 10–20 пъти по-силно.



