Цветлин Йовчев: Притеснително е, че актовете на особения управител не подлежат на съдебен контрол
„Ограниченията, които законът налага – изискването за одобрение от ДАНС и Министерския съвет – могат да вържат ръцете на особения управител за „Лукойл“. Това каза в студиото на „Деня на живо” бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев.
„Притеснително е, че актовете на този управител, който е представител на държавата, не подлежат на съдебен контрол. Това може да доведе до големи финансови рискове или тежка ситуация за рафинерията“, посочи той.
ДАНС и капацитетът за контрол
Йовчев подчерта, че ДАНС няма достатъчен капацитет да анализира потенциалните купувачи и последствията от продажбата на активи на Лукойл.
„По-скоро се очаква агенцията да измие ръцете си след решенията, а реалната отговорност остава неясна“, каза той.
Президентът и назначенията в службите
Бившият шеф на ДАНС коментира и премахването на правото на президента да участва в назначенията на ръководители на службите.
„Подкрепям споделяната отговорност, защото дава възможност за по-балансиран подбор, но изисква държавническо отношение. Ако процесът се използва за политически конфликти, ситуацията се влошава“, заяви Йовчев.
Борбата с корупцията и ефективността на службите
Според него, прехвърлянето на част от функциите на Комисията за противодействие на корупцията към ДАНС и Сметната палата няма да реши проблема. „Борбата с корупцията трябва да е многопосочна – превенцията е ключът. Няма смисъл да се разчита само на разследващи правомощия“, каза Йовчев.
Системата за национална сигурност е в хаос
Бившият министър критикува настоящата структура на националната сигурност като „в безпътица“.
„Липсват координиращи функции, консолидиран бюджет и управление на приоритетите. Ако това продължи, ще загубим основни способности за защита на страната“, обясни той.
Заплати и мотивация на служителите
Йовчев се обяви за достойно заплащане на полицаите и служителите в службите, но при условие, че се подобри ефективността на процесите. „Няма смисъл от високи заплати, ако системите не работят и обществото не получава реални резултати“, заключи той.
