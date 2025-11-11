Шпионски екшън! Британци и украинци с опит да откраднат МиГ-31, носещ хиперзвуковата ракета „Кинжал“ (ВИДЕО)

Британски и украински шпиони опитали да откраднат руски изтребител МиГ-31 с хиперзвукова ракета "Кинжал" на борда, съобщи ФСБ.

Досущ като във филм за Джеймс Бонд, те развили заговор, в който руски пилоти са подкупени с 3 млн. долара, за да закарат МиГ-а до европейско летище и след това да получат тамошно гражданство и да дезертират от родната армия.

Изкушенията обаче не проработили, поне според руските медии. Според РИА Новости, цитирайки ФСБ, отвлеченият самолет е трябвало да бъде насочен към военновъздушната база на НАТО в Констанца, току до българската граница. Възможно е било обаче ПВО на НАТО да свалят самолета, мислейки го за вражеско нахлуване.

Украйна и Великобритания са планирали мащабна „провокация“ с помощта на отвлечения самолет и украинското военно разузнаване се е опитало да вербува руските пилоти за кражбата, според ФСБ. „Предприетите мерки осуетиха плановете на украинските и британските разузнавателни служби за мащабна провокация“, цитира РИА Новости.

По телевизията в Русия се появиха снимки на съобщения и записи на мъж, за когото се твърди, че работи за украинското и британското разузнаване и е предложил трите милиона долара на руски пилот.

„Кинжал“ е въздушно-балистична ракета, която Москва нарича хиперзвукова. Тя е способна да развива много високи скорости и да маневрира по траектории на полета, предназначени да затруднят проследяването и прехващането ѝ от противовъздушната отбрана.







