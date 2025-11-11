Руски депутат за ракетата "Буревестник: Русия може да победи Украйна за 30 минути

Руски законодател отправи заплаха заради ядрено-способна ракета, току-що тествана от Москва, като в ефир се похвали, че тя може да унищожи цял американски щат.

Депутатът от Държавната дума Андрей Гурульов представи възможностите на ракетата "Буревестник" по време на предаване в канала Solovyov Live, като също заяви, че Русия би могла да победи Украйна за 30 минути.

Защо е важно

Гурульов е бивш заместник-командир на Южния военен окръг на Русия и в момента е депутат в руската Дума. Той често отправя заплахи срещу Запада в ефира на държавната телевизия. Макар тези изказвания да не отразяват непременно официалната позиция на Кремъл, последните му коментари за "Буревестник" вероятно са част от одобрена от правителството линия за популяризиране на способностите на оръжието.

Това се случва на фона на засилени напрежения между Русия и САЩ, свързани с възможността за подновяване на ядрени тестове, обсъждана този месец от президента Доналд Тръмп.

Какво трябва да се знае

В клип, споделен от наблюдателката на Русия и журналистка Джулия Дейвис, водещият на Solovyov Live Владислав Шуригин пита Гурульов за значението на тестовия пуск на "Буревестник" от миналия месец, за който Москва твърди, че може да преодолее всяка противоракетна система.

Гурульов заявява, че всяка ракета има достатъчна мощност, за да унищожи цял американски щат "или повече". По думите му оръжието може да остане във въздуха колкото е необходимо и дори да отлети до Антарктида, да обиколи и "тихо да се приближи от юг" преди да порази целта.

С кодовото име от НАТО SSC-X-9 Skyfall, крилатата ракета с наземно изстрелване бе представена от руския президент Владимир Путин през март 2018 г. като едно от шестте стратегически оръжия, които той определи като "променящи играта".

Москва посочва, че ракетата има практически неограничен обсег благодарение на ядрения си двигател.

През октомври 2023 г. Путин заяви, че ракетата е успешно тествана във въздух, въпреки че няма независима потвърдена информация за това. Nuclear Threat Initiative (NTI) посочи, че оръжието има слаб тестов рекорд, само два частични успеха от най-малко 13 известни опита.

Въпреки това, на 21 октомври началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов съобщи, че 9M730 "Буревестник" е изминал 8 700 мили по време на 15-часов полет, а Путин го определи като "уникален".

Гурульов подчерта, че ключовото предимство на оръжието е, че то е гарантирано да порази всяка цел. Той допълни, че заплахата и страхът, които това поражда, могат да сложат край на войната в Украйна "за 30 минути".

Той отрече, че Русия ще стане изолирана заради нарушаване на ядреното табу, като заяви, че страните ще се надпреварват да бъдат съюзници на Москва след такова демонстриране на сила.

Гурульов уточни, че не призовава за незабавно използване на ядрени оръжия, но предупреждава противниците си да не си мислят, че те никога няма да бъдат използвани.

Какво казват хората

Депутатът Андрей Гурульов по време на Solovyov Live:

"Ако ситуацията ескалира, всяка ракета може да носи заряд до един мегатон - това означава, че (ако бъде изстреляна) един щат изчезва. Имаше американски щат и сега го няма."

Той добави: "Всичко ще свърши, няма да остане никой."

Джулия Дейвис, наблюдателка на Русия, публикува на X до клипа с Гурульов:

"Междувременно в Русия: депутатът Андрей Гурульов заяви, че Русия може да победи Украйна за 30 минути. Той каза, че Тръмп е слаб, Америка вече не е велика и че руската ракета "Буревестник" може мигновено да унищожи цял американски щат."

​Какво следва

Очаква се кремълските пропагандатори да продължат да популяризират възможностите на крилатата ракета "Буревестник", както и на други мощни руски оръжия, в опит да обезкуражат Запада да подкрепя Украйна.

Източник: newsweek