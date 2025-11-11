Маги Халваджиян изригна заради прегазеното куче Мая: Лъжат, крадат и няма последствия!

Случаят с лекар, който умишлено прегазва куче на тротоар, предизвика огромна вълна на обществено възмущение. Видео от инцидента показва как водачът преминава през лежащата Мая, слиза да провери състоянието й, след което се връща в колата и минава отново.

Продуцентът Магърдич Халваджиян реагира остро в социалните мрежи, поставяйки акцент не само върху жестокостта, но и върху липсата на реални механизми за защита на животните в България.

В публикацията си във Фейсбук той казва:

„Лекар умишлено гази с колата си лежащо си кротко на тротоара куче! След като минава с предното колело, слиза да погледне, а после сяда в колата и минава и със задното! Лекар?!? Човек?!? Доста години " Господарите " се бореха за "Зоополиция" . Накрая, когато общественият натиск стана много голям, управляващите тогава взеха фиктивно решение да бъде създадена "Зоополиция". Казвам "фиктивно" защото реално нищо такова не се случи. Накараха районните да отделят по един -двама полицаи, без никакъв бюджет и без автомобили. Замазаха за пореден път очите на обществото, защото знаят, че утре обществото ще забрави и никой няма да им търси сметка за поредните лъжи! Че те си лъжат от 36 години и виждат, че номера минава! Лъжат, крадат и няма последствия! Защото , ние спим, ние забравяме, ние не питаме! Сега медиите като бесни пишат за този случай и това ще е три дни! А после? После си знаем! Забравяме за случая и минаваме към следващия! И никога няма последствия! И е така с корупцията, с престъпността, с войната по пътищата.... с всичко. И не са виновни лъжливите политици в последните 36 години( не, че в предишните 45 години не е било същото), виновно е спящото ни общество. "Господарите" поне опитваха и се бореха всеки ден! Ако забелязвате вече от доста време няма нито разследващи журналисти, нито "Господари" . И това винаги е била целта на политиците (не само в България)! Беззъба журналистика и спящо общество! Те воюваха с нас за да ни превърнат в нехаещи овце! И успяха“, написа Халваджиян.





