Украинските войски се оттеглиха от позиции близо до пет населени места в Запорожка област, съобщи Владислав Волошин, говорител на Южните отбранителни сили на Украйна. В интервю за Suspilne на 11 ноември той заяви, че украинските войски са се изтеглили напълно от Успенивка и Новомиколаевка, докато интензивни сражения продължават близо до Яблукове и други райони. Волошин описа отбранителната ситуация като динамична, подчертавайки, че линията на контакт се измества под тежкия руски натиск.

Тази информация следва изявленията на 9 ноември от Валентин Манко, командир на украинските Щурмови войски, който съобщи, че е спрял руския напредък в източната част на Запорожка област и е осигурил безопаснотта на селата Солодке и Рівнопілля. Манко посочи, че сраженията продължават близо до Полтавка и Успенивка, където руски подразделения се опитват да се придвижат към ключовия град Гуляйполе. Волошин потвърди тези движения, добавяйки, че руските сили се опитват да напреднат североизточно от Гуляйполе, за да прекъснат снабдителните линии от Покровское в Днипропетровска област.

През последните дни се наблюдава ескалация на руските операции в секторите Орехов и Гуляйполе, с до 50 сблъсъка дневно и многократни атаки и опити за проникване. Волошин заяви, че руска артилерия и боеприпаси са унищожили почти всички украински укрепления и бункери, принуждавайки войските да се оттеглят към фланговете или по-дълбоките линии в Новоуспенивское, Новое, Охотниче, Успенивка и Новомиколаевка. Въпреки тези загуби, украинските войски продължават да възпират опитите на Русия за консолидиране на контрол в тези райони.

Метеорологичните условия усложняват отбраната, като позволяват на руските подразделения да се придвижват на малки групи пеша или с мотори, докато ограниченията затрудняват украинските дронове. Москва контролира приблизително 70% от Запорожка област, въпреки че областният център остава под украинска администрация. Сраженията продължават не само в Запорожие, но и в съседните Днипропетровска и Донецка области, където руските сили са съсредоточени близо до Покровск. Украинските подразделения подчертават, че всички усилия са насочени към забавяне на руския напредък и опазване на личния състав, като ожесточени битки се водят за ключови села в двете области.