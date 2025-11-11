20 загинаха след като турски военен самолет C-130 се разби в Грузия

Турски военен транспортен самолет се разби в Грузия във вторник, при което загинаха всички 20 военнослужещи на борда, съобщи турското министерство на отбраната. Самолетът C-130, който е излетял от Азербайджан и се е връщал към Турция, се е разбил в община Сигнахи, близо до границата с Азербайджан. Грузинските власти съобщиха, че е започнало разследване и спасителни операции са незабавно координирани с азербайджански и турски екипи.

Видео материали, излъчени от местни медии, показват как C-130 се спуска спираловидно към земята, оставяйки след себе си бял дим преди удара. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който бил информиран за катастрофата по време на реч в Анкара, изрази съболезнования, наричайки жертвите „нашите мъченици“ и отправяйки молитви за тях. „Нека Бог да им дари покой. Ще преодолеем тази трагедия заедно“, каза Ердоган.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев също изрази съболезнования към Ердоган, описвайки събитието като трагична загуба за турските въоръжени сили. „Бяхме дълбоко натъжени от новината за загубата на военнослужещи при катастрофата на турски военен транспортен самолет, който излетя от Ганджа и се разби на грузинска територия“, заяви Алиев. „От свое име и от името на народа на Азербайджан изразявам искрени съболезнования на Вас, на семействата и близките на загиналите и на братския турски народ.“

Министерството на отбраната на Турция потвърди, че всички на борда са били турски военнослужещи, включително екипажът, и че координацията с грузинските власти продължава. Първоначални съобщения на местните медии споменаха, че на борда може да е имало и азербайджански военнослужещи, но това не бе потвърдено.

C-130E Hercules, произведен от американската компания Lockheed Martin, е един от най-широко използваните тактически транспортни самолети в света. Четиримоторният турбовитлов самолет може да превозва войници, техника и снабдяване и може да оперира на необработени писти. Той е адаптиран и за мисии като разузнаване, въздушни атаки и дори като боен самолет.

Турските въоръжени сили дълго време разчитат на флота от C-130 за логистика и превоз на персонал. Причината за катастрофата все още не е известна, като както турски, така и грузински разследващи инспектират мястото за доказателства.