Главчев не е взел 113 257 лв. бонуси, а е получил 24 280 лв. ДМС и ги е дарил

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев опроверга информацията на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, че взел 113 257 лв. бонуси за 2024 г. В съобщение до медиите от одитната институция обявиха, че Главчев е получил допълнително материално стимулиране (ДМС) за първото тримесечие на 2024 г. от 24 280 лева, а средствата са дарени.

От палатата припомниха, че на 16 април миналата година той стана министър-председател и определи своя заместник Горица Грънчарова - Кожарева да получи правомощията на председател.

В качеството си на премиер в две служебни правителства (9 април-27 август 2024 г. и 27 август 2024-16 януари 2025 г) Главчев не е получавал ДМС, а само заплатата си като премиер. В първото служебно правителство той беше и министър на външните работи, като за тази длъжност изобщо не е получавал възнаграждение, обясниха от Сметната палата.

От там посочиха, че данните са публично достъпни и са декларирани в публичния регистър.

След като се връща като председател на Сметната палата в началото на 2025 г., правилата за ДМС в Сметната палата са били променени. Решено е било, че ДМС не може да бъде повече от две заплати за всички служители. Главчев е наложил ДМС за ръководството на Сметната палата да бъде до една заплата.

Въведено е било и оценяване на служителите, каквото до този момент не е имало - така се създавал обективен критерий за допълнително полагания труд, на базата на който да се определял размерът на ДМС.

Допълнителните средства са икономии, реализирани от бюджета на ведомствата, от незаети щатни бройки. Ако няма достатъчно назначени служители, то тяхната работа се изпълнява от останалите, затова и полагащото им се възнаграждение се разпределя, изтъкват от Сметната палата.

За първото тримесечие на тази година по предложение на Димитър Главчев председателят и заместник-председателите му не са получили допълнителни възнаграждения. Това се отнася и за второто тримесечие, след като на 16 май 2025 г. от Народното събрание са избрани новите заместник-председатели на Сметната палата - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.







