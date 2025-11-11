  • Instagram
От 20 000 до 113 000 лв. бонуси си отпуснали шефове в администрацията за 2024 г.

От 20 000 до 113 000 лв. бонуси си отпуснали шефове в администрацията за 2024 г.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев оповести нови данни за бонусите, които началници в държавната администрация са си отпуснали през 2024 г.

Миналата седмица той съобщи, че от партията са направили запитване до всички институции какви бонуси са си раздали миналата година и даде отделни примери от получените данни.

Днес Мирчев публикува във фейсбук списък с получените на 16 длъжности суми, които варират от 20 132 лв. до 113 257 лв.

"През 2024 г. ръководният елит в администрацията си осигурява рекордни допълнителни възнаграждения. Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси - често без ясни критерии, без контрол и без отчетност", написа Мирчев.

По думите му бонусната система е хаотична и без единен принцип, с крещящи разлики и непропорционално високи суми по върховете.

"Вместо да върви към по-ефективна, прозрачна и отговорна структура, администрацията продължава да се раздува, а разходите ѝ нарастват без спирачки", заявява съпредседателят на "Да, България".

Бонусите за 2024 г., които оповести Ивайло Мирчев:

1. Председател на Сметната палата - 113 257 лв.

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - 56 000 лв.

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране - по 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.).

4. Член на Комисията за финансов надзор - 40 534 лв.

5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции - 37 400 лв.

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - 32 520 лв.

7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието - 31 392 лв.

8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията - 31 043.10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието - 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" - 27 000 лв.

11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти - 24 100 лв.

12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция "Медицински надзор" - 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата - 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.


#Ивайло Мирчев - ДБ

