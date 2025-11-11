  • Instagram
Жечо Станков увери: Има достатъчно количества горива за дълго време

Жечо Станков увери: Има достатъчно количества горива за дълго време

бТВ
Количествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време, каза пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков. Той участва в конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София.

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът.

„Като министър на енергетиката имам две основни задачи. Първата е постоянна комуникация със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) с цел да получим необходимия положителен резултат, който да даде възможност на рафинерията в Бургас да оперира след 21 ноември. Другата изключително важна задача е свързана със сигурността на доставките до всички български граждани", обясни министърът.

На въпрос дали правителството има план "Б" енергийният министър отговори, че е сигурен, че план "А" ще сработи достатъчно добре.

Готовите рафинирани горива, които се съхраняват в чужбина, биха стигнали да задоволят потреблението за четири-пет дни. Тяхното докарване в страната не би променило ситуацията, каза още Жечо Станков.

законодателство заради американските санкции срещу руската компания "Лукойл" и последствията за активите ѝ у нас. Първо депутатите забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел, а след това приеха законови промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на "Лукойл" в България.

