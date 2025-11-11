Говорител на ЕК за европейското "ЦРУ": Малка клетка в генсекретариата на Еврокомисията

Говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари определи идеята за създаване на обща разузнавателна служба на ЕС като "намираща се на много ранен стадий" и поясни, че става дума за малка клетка в рамките на генералния секретариат на ЕК.

"Идеята е да се подсилят и допълнят съществуващите органи", съобщи той и подчерта, че тя ще допълва и съществуващите структури в рамките на Европейската служба за външна дейност.

"Тя ще играе важна роля при подготовката на Колегиуми, посветени на сигурността и ще допълва работата на дирекцията по сигурността", каза още говорителят.

На въпрос - каква ще е числеността на тази служба, завеждащата пресслужбата на Еврокомисията Паула Пиньо каза, че персоналът ѝ ще се брои по-скоро на пръстите на едната ръка, а не на две или три ръце.