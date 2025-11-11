Кога грейват елхите в цяла България СНИМКИ

Коледа в България е магия, която обединява градовете, села и хората им в празнично настроение. Всяка година центровете на големите и малките градове се превръщат в сцени на светлинни шоута, коледни базари и пъстри декорации, а по-голямата част от коледните елхи се превръщат в символ на празника. Как всички градове се подготвят за Коледа и кога светват техните елхи – това е въпросът, който ще разгледаме в следващите редове.

БЛАГОЕВГРАД

Благоевград започна подготовката за коледните и новогодишни празници.

В центъра на града вече се изгражда коледната елха.

Тя ще грейне при тържественото палене на светлините на 21 ноември - Деня на християнското семейство.

БУРГАС

Атрактивен надпис „I ❤️ BURGAS“ ще грейне до дни на централния площад „Атанас Сиреков“, съобщиха от Общината.

В момента той се монтира, но отсега обещава да се превърне в свеж акцент в градската среда през празничните месеци.

Буквите са с височина 2 метра, като всяка тежи около 80 килограма. Те са подредени върху стабилен постамент с тегло близо 600 килограма, който осигурява безопасност и устойчивост при различни атмосферни условия.

Инсталацията ще остане временно на площад „Атанас Сиреков“ до края на зимните празници. След този период Община Бургас ще разгледа възможности за нейното трайно разполагане на подходящо място в града.

Надписът ще бъде осветен атрактивно през тъмната част на денонощието и ще създава ново усещане за уют и празнична атмосфера в тази част на Бургас.

СОЗОПОЛ





Созопол грейва в празнични светлини и настроение през целия месец декември. От 5 до 31 декември площад „Кулата“ ще бъде центърът на събитията, където жители и гости на морския град ще се насладят на концерти, изложби, арт-базари, благотворителни инициативи и кулинарни изкушения.

Началото ще бъде дадено на 5 декември с концерт на ВГ „Созополски гласчета“ и малките танцьори от „Роберта балет“. В 17:30 ч. ще бъдат запалени светлините на коледната елха и празничната украса. Тази вечер ще стартира и инициативата „Подарък за всяко дете“, чрез която всеки може да донесе играчка и да зарадва дете в нужда. Малчуганите ще могат да пуснат своите писма до Дядо Коледа в специалната пощенска кутия на площада.

На 6 декември – Никулден, Созопол ще отпразнува един от най-обичаните си празници. Денят ще започне с литургия, водосвет и литийно шествие до пристанището, последвано от традиционното излизане на корабите в морето и хвърляне на венци. В същия ден ще бъде открита фотоизложбата „Старите албуми“, посветена на созополските рибари, както и детската арт-работилница „Морски вълшебства“.

Голям интерес се очаква към демонстрацията на кулинарния майстор Николай Тодоров – Ник, първият българин, достигнал до Топ 10 на Световното първенство по паеля във Валенсия. Той ще приготви паеля с черноморски риби в гигантска тава за всички присъстващи. Празникът ще продължи с концерти на местни музикални състави и вокално-инструменталния състав „Естраден преврат“, който ще върне публиката в духа на 80-те с любими български хитове.

На 7 декември традиционно ще се проведе Празникът на осолената риба, включващ конкурс, базар на рибни продукти и демонстрации на местни ресторантьори. Гостите ще могат да наблюдават майсторски клас на шеф Борис Петров, а празникът ще завърши с концерт на Тони Димитрова и арт-базар „Морско вдъхновение“.

През следващите седмици на декември Созопол ще продължи да предлага разнообразна програма – коледни хоротеки, концерти на група Ем-Ем, Дидо Петков, KMDM band, GP band, както и празничното шоу на театър „Антеа“.

На 21 декември празникът ще е посветен на децата – с благотворителен базар, концерти на детските градини и дует „Парадокс“, а следобед лично Дядо Коледа ще пристигне с подаръци за най-малките.

Празничният месец ще завърши с Новогодишна нощ на площад „Кулата“, където настроението ще поддържат DJ, оркестър „Карандила“ и Евдокия с „Ел Греко“ band.

ШУМЕН

Конкурс „Коледната магия на Шумен“ за най-красива празнична украса организира Община Шумен, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Конкурсът е в пет категории – най-красиво украсена сграда или фасада, двор или външно пространство, населено място, украса от природни и рециклирани материали и за цялостна концепция и принос към празничната атмосфера.

От кметството добавиха, че право на участие имат всички, които искат да добавят личен принос към коледния дух в общината, в т.ч. образователни институции, етажни собствености, бизнес и административни сгради, търговски обекти, културни институции и организации, пенсионерски клубове, здравни и медицински заведения и обекти, социални центрове и услуги, индивидуални и групови участници, цели населени места от община Шумен и др.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да подадат заявление с име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, имейл, както и да приложат 5 снимки или видео (до 2 минути), показващи украсата в реална среда.

Заявленията за участие се подават в срок до 17:00 часа на 15.12.2025 г. на e-mail: e.dimcheva@shumen.bg.

Всички подадени предложения ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Община Шумен по реда на пристигането им. Между 15 декември и 30 декември 2025 г. комисия ще разгледа подадените кандидатури – на място и по приложените снимки/видеоклипове.

Всеки участник ще получи сертификат. Класираните от първо до трето място ще получат специални плакети и награди. Те ще бъдат връчени до края на месец януари на допълнително определена дата.

ЛЯСКОВЕЦ

От Общинската администрация посочват, че право на участие в надпреварата имат както семействата, така и институции, организации и др. Така реално се оформят и две категории – за частен дом и за обществена сграда.

„И тъй като всички искаме да виждаме града и населените си места красиви, общинското ръководство отново призовава семейства, институции, организации, фирми, магазини и офиси да участват в надпреварата за най-красиво аранжирана сграда с коледно-новогодишна украса. Предизвикателството е както към жителите на Лясковец, така и към живеещите в петте лясковски села“, посочват още от местната администрация.

Желаещите да участват следва да изпратят снимка или видео на празничната украса, както и своите лични данни, адрес и телефон за връзка. Кандидатурите се подават до 20 декември на имейл kultura@lyaskovets.bg.

Комисия от Общинска администрация ще разгледа и оцени участниците, а създателите на най-оригинални декорации ще бъдат поканени за награждаване в Община Лясковец.

Успоредно с конкурса за най-красива външна коледна украса тече и надпреварата за деца за изработка на най-красивата картичка за празника.

РУСЕ

В Русе вече започна поставянето на коледната украса. Работници монтират светлини и декоративни елементи по централните улици и площади на града, видя репортер на АНОНС. Скоро центърът и големите булеварди ще придобият празнично настроение, което ще внесе коледен дух в иначе сивото градско ежедневие.

Очаква се до края на ноември всички светлини да бъдат поставени, а тържественото им запалване да даде начало на коледните празници в Русе.