Студ и сняг идват към Балканите в края на ноември

Полярният вихър над Арктика, който оказва ключово влияние върху времето в Северното полукълбо, показва първи признаци на отслабване. Според последните данни от метеорологичните модели, в стратосферата (на около 30 км височина) започват процеси, които могат да доведат до по-динамична и студена зима в Европа и на Балканите.

Анализатори следят внимателно за развитието на т.нар. "внезапно стратосферно затопляне" (SSW), което често е предвестник на арктически студени нахлувания към умерените ширини. Първите по-сериозни застудявания в България се очакват в края на ноември или началото на декември.

Данните от глобалния модел GFS показват, че макар студеното ядро на вихъра над Арктика да остава със стойности между -75°C и -80°C, около него вече се формират зони на затопляне и повишено налягане.

Тези зони, разположени над Канада, Аляска и Сибир, действат като "блокаж" на атмосферната циркулация. Тази конфигурация често предхожда по-сериозно отслабване или дори разкъсване на полярния вихър, което позволява на студения въздух да се "спусне" на юг.

Какво означава това за България

Ако тенденцията за затопляне в стратосферата продължи, през последната седмица на ноември и началото на декември може да се очаква повишен риск от нахлувания на студени въздушни маси към Централна и Източна Европа, включително и Балканите.

За България това развитие е сигнал за край на сравнително мекото време и преминаване към типично зимни условия. Прогнозите сочат:

Първи по-сериозни застудявания и нощни мразове в низините;

Повишена вероятност за снеговалежи, особено в Северна България, планините и високите полета;

По-динамично време с възможни резки промени в температурите.

Според анализаторите от специализирания европейски сайт "Severe Weather Europe", се наблюдава потенциал за рядко ранно явление, известно като "внезапно стратосферно затопляне" (SSW).

Отбелязва се, че това ще наруши циркулацията на полярния вихър и ще доведе до значително застудяване през декември 2025 г., като първоначалните ефекти ще са най-силно изразени в Съединените щати и Канада. Сигнали за застудяване има и за Европа, най-вече в северната и централната част на континента.

Ако тенденцията за отслабване на вихъра се запази, моделите предполагат, че януари 2026 г. също има потенциал да бъде по-студен и снежен от обичайното, с по-дълги периоди на отрицателни температури.