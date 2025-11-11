Есен в купа – крем супа от тиква, печени чушки, домати и чесън
Когато есента разстеле златния си килим, настъпва сезонът на уюта, ароматите и топлите супи. Сред многото вкусни есенни ястия има една комбинация, която впечатлява с дълбочина и хармония – тиква с печени червени чушки, домати и чесън . Тази супа не е просто храна – тя е ароматен спомен от късното лято, съчетан с меката сладост на есента.
🍅 Необходими продукти:
500 г тиква (обелена и нарязана)
3–4 червени чушки
2–3 добре узрели дома (или 1 консерва белени домати)
1 глава лук
3 скилидки чесън
2–3 с.л. зехтин или олио
800 мл зеленчуков булон или гореща вода
1 ч.л. пушен червен пипер (или сладък червен пипер)
Сол и черен пипер на вкус
По желание: малко чили, куркума или щипка захар за балансиране на киселината от доматите
🔥 Начин на приготвяне:
1. Печене на зеленчуците
Подговете тава, застлана с хартия за печене. Подредете нарязаната тиква, червените чушки (цели или разполовени), доматите (нарязани на половинки), лука (на едри парчета) и чесъна (с люспата, за да не изгори).
Полейте със зехтин, поръсете със сол и печете в загрята фурна на 200°C за около 30–35 минути , докато всичко се омекне и леко се карамелизира.
2. Подготовка за блендиране
След като зеленчуците се опекат, обелете чушките и чесъна (ако са с люспи). Прехвърлете всичко в тенджера.
3. Варене и овкусяване
Добавете бульона и подправките – червен пипер, сол, черен пипер, а по желание и малко чили. Оставете супата да покъкри 10 минути, за да се слеят ароматите.
4. Блендиране до съвършенство
С помощта на пасатор или блендер смелете всичко до гладък, кадифен крем. Ако супата е твърде гъста, добавете още малко гореща вода или булон.
🌿 Сервиране:
Поднесете топла, с няколко капки зехтин или сметана, и поръсете с тиквени семки или домашни крутони. За гурме акцент – добавете натрошено сирене фета или малко печен нахут отгоре.
💡 Малки тайни:
Ако искате по-пушен вкус, използвайте печен чесън (оставете главата на цяла и я изпечете с люспите).
За по-мек вкус заменете част от бульона с кокосово мляко .
Тази супа става още по-вкусна на следващия ден, когато ароматите се смесят напълно.
❤️ Защо да я обичам:
Този крем супа обединява сладостта на тиквата , леката киселинност на дома , душата на печената чушка и аромата на чесъна . Тя не е просто ястие, а цял есенен пейзаж в купичка – топла, цветна и успокояваща.
