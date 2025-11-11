  • Instagram
Есен в купа – крем супа от тиква, печени чушки, домати и чесън

Когато есента разстеле златния си килим, настъпва сезонът на уюта, ароматите и топлите супи. Сред многото вкусни есенни ястия има една комбинация, която впечатлява с дълбочина и хармония – тиква с печени червени чушки, домати и чесън . Тази супа не е просто храна – тя е ароматен спомен от късното лято, съчетан с меката сладост на есента.

🍅 Необходими продукти:

500 г тиква (обелена и нарязана)

3–4 червени чушки

2–3 добре узрели дома (или 1 консерва белени домати)

1 глава лук

3 скилидки чесън

2–3 с.л. зехтин или олио

800 мл зеленчуков булон или гореща вода

1 ч.л. пушен червен пипер (или сладък червен пипер)

Сол и черен пипер на вкус

По желание: малко чили, куркума или щипка захар за балансиране на киселината от доматите

🔥 Начин на приготвяне:

1. Печене на зеленчуците
Подговете тава, застлана с хартия за печене. Подредете нарязаната тиква, червените чушки (цели или разполовени), доматите (нарязани на половинки), лука (на едри парчета) и чесъна (с люспата, за да не изгори).
Полейте със зехтин, поръсете със сол и печете в загрята фурна на 200°C за около 30–35 минути , докато всичко се омекне и леко се карамелизира.

2. Подготовка за блендиране
След като зеленчуците се опекат, обелете чушките и чесъна (ако са с люспи). Прехвърлете всичко в тенджера.

3. Варене и овкусяване
Добавете бульона и подправките – червен пипер, сол, черен пипер, а по желание и малко чили. Оставете супата да покъкри 10 минути, за да се слеят ароматите.

4. Блендиране до съвършенство
С помощта на пасатор или блендер смелете всичко до гладък, кадифен крем. Ако супата е твърде гъста, добавете още малко гореща вода или булон.

🌿 Сервиране:

Поднесете топла, с няколко капки зехтин или сметана, и поръсете с тиквени семки или домашни крутони. За гурме акцент – добавете натрошено сирене фета или малко печен нахут отгоре.

💡 Малки тайни:

Ако искате по-пушен вкус, използвайте печен чесън (оставете главата на цяла и я изпечете с люспите).

За по-мек вкус заменете част от бульона с кокосово мляко .

Тази супа става още по-вкусна на следващия ден, когато ароматите се смесят напълно.

❤️ Защо да я обичам:

Този крем супа обединява сладостта на тиквата , леката киселинност на дома , душата на печената чушка и аромата на чесъна . Тя не е просто ястие, а цял есенен пейзаж в купичка – топла, цветна и успокояваща.

#супа

