Свръхпроизводство срина цената на зелето до 30 стотинки

Свръхпроизводството на зеле тази година срина изкупната цена до 0,30 лева за килограм, което е с около 0,15 лева под себестойността му. В същото време в търговските вериги същият зеленчук достига цени до 1,29 лева. За това алармира производителят Иван Кабуров от село Мало Конаре, Пазарджишко, който е и заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП).

По думите му, миналата година ситуацията е била коренно различна – заради сушата добивите са били ниски, а цената от стопанството е достигала 0,80 лева за килограм.

"Миналата година този зеленчук се продаваше за 0,80 лева от стопанството и хората ми се караха, че не съм отгледал по-голяма реколта" – припомня си Кабуров в коментар, цитиран от "Синор.bg". Високата цена тогава е мотивирала много производители да засадят зеле тази година, което е довело до днешното свръхпредлагане.

Проблемът с надценките

Въпреки че зелето се изкупува на едро в диапазона от 0,25 лв. (за преработка) до 0,40 лв. за килограм, Кабуров обръща внимание на огромната разлика в търговските обекти.

"Нека хората да знаят, че печалбата не отива при производителите" – категоричен е той.

Той отново повдигна въпроса за липсата на регулация на пазара и призова за приемането на Закона за агрохранителната верига, който трябва да проследи и контролира надценките.

"Ние продължаваме да чакаме Закона за агрохранителната верига... Не знам защо законопроектът не се предвижва напред, но ние, производителите, си го искаме" – заяви Кабуров. Той смята, че Министерството на земеделието трябва да предложи и квоти за производство за следващата година, за да се избегнат масови фалити.

Оранжериите остават празни тази зима

Иван Кабуров обяви, че той и семейството му няма да отглеждат зеленчуци в отопляемите си оранжерии тази зима. Като основни причини той изтъква високите цени на пелетите от слънчогледова люспа, липсата на държавна енергийна помощ и нелоялната конкуренция от внос.

"Третата причина е в лесния достъп до българския пазар на турски и албански краставици и домати. Бедата за потребителите е, че те се третират със забранени в Европейския съюз продукти за растителна защита" – алармира производителят.

Той допълни, че лабораторният контрол от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е недостатъчен. Вместо през зимата, семейство Кабурови планира да заложи оранжерийни зеленчуци едва на 1 март, за да намали разходите за отопление.