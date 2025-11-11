Ето го шофьора Ненад Цоневски, който премаза Мая с колата си

Както вече писахме шофьор прегази и уби куче на тротоар в София. Това стана ясно от публикация във фейсбук, в която е прикачено и видео на престъплението, заснето от охранителна камера при гаражите на тротоара.

Зловещото убийство е станало в кв. „Разсадника“.

Водачът, който се оказа северномакедонецът Ненад Цоневски, излиза на бавен ход и прегазва с предна лява гума кучето Мая, което е легнало на тротоара. Когато гумата е върху кучето, шофьорът слиза от колата, поглежда агонизиращото животно, качва се обратно в колата и го допрегазва, след което си продължава по пътя.

На 09.11.2025 г., нашето любимо куче МАЯ, което живееше и радваше всички съседи и децата от ж.к. Разсадника, ул. Пчиня 18, бе умишлено прегазено от човек зад волана на Volkswagen Passat, СВ 7222 АР.

Животното беше спокойно, дружелюбно и никога не е създавало проблеми. Лицето, Ненад Цоневски (@Nenad Conevski,) гръден хирург във Военномедицинска академия – ВМА, се е намирало в неадекватно състояние по време на акта на жестокост, пише Блиц.

Видео доказателства и свидетели потвърждават случилото се. Полицията вече разследва, а жалбата е подадена по чл. 325б от НК – жестокост към животни.