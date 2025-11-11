"Исках да направя добро, но нямах идея как": Здравко, който дари 1 тон мед на хора в нужда

Здравко Димитров не е човек с безкрайни възможности, но търси доброто навсякъде и при всеки. Така решава, че може да зарадва някой в нужда с това, което прави най-добре - да произвежда мед.

"Отначало идеята беше по-различна. Просто знаех, че трябва да дам един тон мед, исках да направя нещо добро, но нямах идея как", разказва Здравко пред БГНЕС.

На помощ се отзовават от Младежкия център във Враца, които помагат както с локациите, така и с доброволци. Няколко седмици по-късно раздаването започва.

"Самата кампания беше три дни, по 8-10 часа всеки ден. Това са различни домове за стари хора. Домове за дечица, такива за социални нужди. Имаше младежко общежитие, също така в Мездра в две институции", разказва Здравко Димитров.

"Тъжно ми стана, че ми съобщиха, че хората знаят колко е вкусен и полезен меда, но ми казаха, че нямат бюджет дори да си помислят да купят. Много им е скъпо", разказва производителят.

Равносметката след трите дни - раздадени 1111 буркана с мед, а инициативата на Здравко стига до цялата страна през социалните мрежи.

"Не очаквах, че ще се разпространи така. Всички позитиви ги очаквах, защото е нормално когато правиш нещо добро. Просто не очаквах толкова голям отзвук да има - абсолютно навсякъде", споделя мъжът.

Дарението на Здравко не е първият му добър жест, но е най-мащабният. Той не търси признание, нито аплодисменти. Просто вярва, че когато имаш възможност, дори малка, трябва да помогнеш с каквото можеш.