Караджов: Пловдив ще има много по-голям и дълъг тунел от този на НДК

Направили сме много по-голям и дълъг тунел от този на НДК, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов за изграждането на жп възел Пловдив. Той е на Централната гара в града, за да се запознае с изпълнението на проекта. В проверката участват областният управител на Пловдив Христина Янчева и кметът на града Костадин Димитров.

Проектът предвижда цялостна модернизация на коловозите и контактната мрежа, обновяване на системите за сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на нов транспортен пробив под Централна жп гара Пловдив. Инвестицията, в размер над 298 млн. лева, e осигурена от Механизма за свързване на Европа и държавния бюджет.

По думите на Караджов пробивът е дълъг общо около 800 метра и се очаква да бъде завършен през юни 2026 година. “Това е изключително модерен проект. Има пробиви за асансьори, ще има спирки с подходящи места за изчакване, стълбища, връзки с двете автогари “Юг” и “Родопи”, ще има и търговски обекти”.

“Това ще стане едно обитаемо съоръжение. Пошегувах се с кмета Костадин Димитров, че сме направили много по-голям и много по-дълъг тунел от този на НДК. Пловдив всъщност вече има може би най-дългото, най-хубаво и най-модерно такова съоражение”, коментира вицепремиерът.

Той каза, че паралелно се работи и по други два проекта - двете железопътни връзки през зоната на гарата и модернизацията на линията Филипово–Скутаре.

Караджов обясни, че в рамките на проекта е бил включен по-малък - запазването на Бетонния мост, който в началото се е предвиждало да се премахне. ”Впоследствие след работа с общината разбрахме неговото значение. След ремонт от около 5 млн. лева той остана като паралелна връзка, чрез която се намаляват задръстванията, трафикът става по-флуиден”.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели, че вече има избран изпълнител в рамките на район “Южен”, който ще поеме реализацията на първи етап от проекта. “Самото проектиране ще бъде готово до края на месеца, за да започнем реализацията до края на годината или в началото на следващата. Първият етап не изисква сериозни намеси и ще позволи движение по булевардите ‘Димитър Талев’ и ‘Македония’. Това, което ние сме си направили като линеен график, съответства с този, който се изпълнява”.

“Първи вариант на връзка на подлеза с район “Южен” предвижда да се монтира светофарна уредба, а булевард “Димитър Талев” да стане двупосочен, за да има директна връзка с район “Централен”. Във втория етап булевард “Македония” ще премине и ще стигне до булевард “Александър Стамболийски”. Трябва да се пусне поръчка за избор на изпълнител, след като се изготви проектирането, да се търси финансиране и да се реализира. Поне две години би отнело до окончателния завършек”, коментира инженер Тошо Пашов.

“Стадионът си остава стадион. Връзките по никакъв начин не пречат на спортното съоръжение. Трябва по-скоро да вложим усилия, за да търсим финансиране за реализация на терена”, каза кметът на града.

Димитров сподели, че Бетонният мост вече има избран изпълнител за обследване и реконструкция. Кандидаствали са фирмите „Мост Консулт“ и „АГ“, а втората е спечелила заради по-ниската цена и изпълнението на всички технически изисквания.