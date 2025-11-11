Има ли реална опасност райони в София да останат без контейнери за рециклиране?

Няма диалог между Столичната община и „Екобулпак“ - фирмата, събираща цветните контейнери в 16 района на София. Затова тя ще прекрати работа - заяви Видьо Видев, изпълнителен директор на компанията по време на комисията по екология в общината. Има ли реална опасност 2/3 от районите в София да останат без контейнери за рециклиране ?

Компанията – която обслужва 16 столични района – алармира за липса на диалог с общината и заяви, че при липса на реакция е готова да прекрати договора си.

„Ще прекратим дейността, ако не се предприемат мерки“

От „Екобулпак“ съобщиха, че въпреки възобновяването на извозването от вчера, проблемите не са решени. Дружеството твърди, че многократно е сигнализирало Столичната община, РИОСВ и РЗИ през последните месеци, но без резултат.

„Имаме готовност със взаимни компромиси да работим, но ако продължи да ни се пречи умишлено, ще прекратим договора“, заяви Видев.

Компанията настоява за среща с кмета Васил Терзиев, като подчертава, че петдневното прекратяване на дейността е било неизбежна мярка заради невъзможността да обработва отпадъците.

Заводът за отпадъци: „Не сме били търсени нито веднъж“

От своя страна директорът на столичния завод за отпадъци заяви, че няма откази, когато отпадъкът е годен за преработка и определи действията на „Екобулпак“ като „постановка“.

„Нямам нито едно обаждане от компанията. Пет дни подред един и същи камион с един и същи материал идваше. Това е опит да се създаде напрежение“, каза той.

Според него, отпадък е връщан само когато не отговаря на изискванията за рециклиране.

Комисията по екология продължава заседанието си, а сред обсъжданите теми е и как ще се извозват отпадъците в районите, в които договорите с оператори изтичат до края на годината.

Ако не се стигне до решение, столичани в над половината от града може да се сблъскат с липса на контейнери за разделно събиране, а това може да доведе до още по-голямо натоварване на смесения отпадък.