Ивайло Мирчев: България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина
България спешно трябва да поиска резервите си от гориво, които се съхраняват в чужбина. За това алармира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, съобщи БНР.
Според Мирчев 90-дневните запаси от горива на страната не отговарят на името си, тъй като част от фирмите, свързани с Делян Пеевски, заобикалят задължението си да осигуряват горива в запаси за такъв срок.
"България спешно трябва да поиска резервите си от гориво в чужбина. Току-що шефът на Държавния резерв потвърди това, което казвам от началото на кризата със санкциите срещу "Лукойл" – 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни", заяви Мирчев.
Политическият лидер обвини фирмите, свързани с Пеевски, в спестяване на разходи, като твърди, че те разполагат с оборотни средства и свободни складови обеми.
"За да заобикалят задължението си и да пестят разходи, очевидно имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството", каза още Мирчев.
Риск от санкциите срещу "Лукойл"
Народният представител от ПП-ДБ допълни, че 90-дневните запаси включват и горива, съхранявани в складове на "Лукойл". Част от тези запаси не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва тепърва да се преработи в рафинерията.
"Ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа съгласно санкциите на САЩ... какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи... Оказва се, че с блокирането на дружествата на "Лукойл" ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси", подчерта Мирчев.
Резервите в чужбина
Изявлението на Мирчев идва, след като по-рано днес шефът на Държавния резерв потвърди, че около една трета от въпросните 90-дневни запаси се намират в чужбина. Според официалната информация, цитирана и от БТА, доставянето на тези резерви обратно в България може да отнеме до 45 дни.
"Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави?", реторично попита Ивайло Мирчев.
