Средният осигурителен доход за септември е 1882,97 лева

Националният осигурителен институт (НОИ) обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2025 г. е 1882,97 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2024 г. до 30.09.2025 г. е 1798,95 лв.



Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.