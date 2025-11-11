Какво се разбраха синдикати и представители на ГЕРБ за бюджета
След като миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателите отказаха да присъстват, днес синдикати и представители на ГЕРБ седнаха на една маса, за да говорят за бюджета.
Какво се разбраха? Пред журналисти след срещата затанаха Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Деница Сачева от ГЕРБ.
Още по темата:
- » "Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите": Синдикатите - на протест заради МРЗ
- » КНСБ: Правителството намалява минималната заплата
- » КНСБ: ГЕРБ и ДПС-Ново начало да управляват заедно, за да не се срине държавата
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика