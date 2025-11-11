  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +13
Пловдив: +10 / +13
Варна: +12 / +13
Сандански: +11 / +13
Русе: +11 / +12
Добрич: +10 / +11
Видин: +9 / +11
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +10
Смолян: +4 / +6
Кюстендил: +7 / +10
Стара Загора: +10 / +11

Какво се разбраха синдикати и представители на ГЕРБ за бюджета

  • Сподели в:
  • Viber
Какво се разбраха синдикати и представители на ГЕРБ за бюджета
A A+ A++ A

След като миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателите отказаха да присъстват, днес синдикати и представители на ГЕРБ седнаха на една маса, за да говорят за бюджета.

Какво се разбраха? Пред журналисти след срещата затанаха Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Деница Сачева от ГЕРБ.

#КНСБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?