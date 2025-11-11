Какво се разбраха синдикати и представители на ГЕРБ за бюджета

След като миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателите отказаха да присъстват, днес синдикати и представители на ГЕРБ седнаха на една маса, за да говорят за бюджета.

Какво се разбраха? Пред журналисти след срещата затанаха Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Деница Сачева от ГЕРБ.