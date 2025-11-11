Президентът се извини на бизнеса за Бюджет 2026

Президентът Румен Радев се извини на бизнеса за Бюджет 2026 по врене на церемонията на конкурса „Мениджър на годината”.

„Макар че президентската институция е в страни от законодателната и изпълнителната власт, и не участва в изготвянето на бюджета, по Конституция все още президентът представлява България в международните отношения, тоест средата, в която вие оперирате. Аз искам да ви се извиня за Бюджет 2026, защото бюджетът е не само израз на политиката и приоритетите на управляващите и това е тяхно право, но начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджета", каза Радев.

Президентът допълни, че въпреки предизвикателствата, с които се сблъсква българският бизнес, той вярва, че страната ни ще продължи както да произвежда, така и да изнася качествена продукция, а бизнесът да е по-иновативен, по-устойчив и конкурентоспособен.

В приветствието си към финалистите и участниците в конкурса държавният глава отбеляза, че успехът на бизнес лидерите, които имат визия не само за бъдещето на своя бизнес, но и на страната ни, придобива по-голяма стойност на фона на редица предизвикателства - дълбоки промени в геополитически план, в глобалната икономика, бурното навлизане на изкуствения интелект. По думите на президента постиженията на българските предприемачи имат още по-голямо значение предвид факта, че те се конкурират на световния пазар с успешни компании, които имат възможността да се развиват в по-благоприятна среда за правене на бизнес.

„Успехът следва онези общества, които се борят за демокрация и когато я постигнат, не допускат тя да се изроди в олигархия. Успехът е там, където държавата е партньор на бизнеса, публичният ресурс се използва за развитие на човешкия капитал и научно-техническия прогрес, а не за бетониране на властта”, заяви държавният глава.

Президентът Радев допълни, че големи постижения постигат компаниите, развиващи се в страни, в които правилата важат за всички, частната собственост и инвестициите са защитени, а обществата са се преборили за свобода и справедливост - задължителни условия за устойчив икономически растеж. В малко по-различна среда от тази, поне засега, бизнес лидерите в България не просто оцеляват, а жънат успехи, което е достойно за уважение, каза Румен Радев. Като пример за отношението на българската власт към бизнеса президентът посочи начина на изготвяне, представяне и комуникиране на проекта за държавен бюджет за 2026 г., съобщи прессекретариатът на Радев.

Събитието, на което бяха отличени предприемачи, които създават, прилагат и утвърждават добри управленски практики в България, се състоя снощи в сградата на Софийската опера и балет.

Държавният глава връчи наградата в основната категория, като „Мениджър на годината” за 2025 г. стана Дина Темелкова - изпълнителен директор на „Телелинк Инфра Сървисис" ЕАД. Главният оперативен директор на bTV Media Group - Господин Йовчев също връчи награда.