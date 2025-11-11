България има резервен бензин за 35 дни, дизелът ще стигне за 50

България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни, обяви в ефира на бТВ председателят на Държавна агенция "Държавен резерв" и военновременни запаси" Асен Асенов.

По думите му страната разполага с "достатъчни количества горива" и към днешна дата 90-дневните запаси са осигурени на около 98%”. Половината от тях са на територията на България. Част от запасите в чужбина се намират в Италия,Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция и Румъния. При необходимост запасите могат да пристигнат в страната между 7 и 45 дни.

"България има резерв от бензин за 35 дни, а за дизел - над 50 дни. При криза горивата от резерва ще могат да се дават без биокомпонент, за да стигнат по-бързо до пазара. Цената за крайния потребител ще е като пазарната, за да не се създават шокове и спекула”, заяви Асенов.

Той допълни, че част от запасите са в нефт, който при нужда се преработва.

"Компаниите често заместват задължения в газ/бензин с дизел заради по-лесното съхранение. Рафинерията няма да спре. Ако намали капацитета, има варианти — преработка в по-малки рафинерии у нас и на ишлеме в чужбина", каза Асенов.

По думите му около 80% от задължителните фирмени запаси се падат на "Лукойл".

Асенов съобщи, че три компании не изпълняват задълженията си да поддържат резерв и не са внасяли запасите си от няколко години. Сред тях е и "Инса Ойл" - един от най-големите производители и търговци на горива в държавата след "Лукойл". Агенцията обаче не може да ги санкционира или принуди да изпълнят задълженията си.

Председателят на резерва призна, че агенцията няма възможност нито да ги санкционира, нито да ги принуди да изпълнят задълженията си към държавата.

"Затова казваме 98% изпълнение, защото тези фирми не извършват доставки и не съхраняват съответно количеството. Държавата си търси тези 2% само единствено по съдебен път. Няма друга възможност да се защитим”, каза Асенов, допълвайки, че страната от години печели делата срещу фирмите, но без резултати след това.

Горивата, които са длъжни да съхраняват тези три компании, се равняват на около пет дни от задължителните 90-дневни резерви, поясни председателят на "Държавния резерв”.

Той добави, че са сключени договори с фирми за стоков контрол, които правят анализи на количеството и качеството на съхранените горива, а всеки месец се правят провери.

България моментално да поиска резерва си от чужбина

Според съпредседателя на "Да, България” Ивайло Мирчев България трябва веднага да поиска резервите си от чужбина.

"90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на "Лукойл", използва се и продуктопроводът на "Лукойл", а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в "Лукойл". А ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа (съгласно санкциите на САЩ) и не могат да извършват транзакции – какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво? Оказва се, че с блокирането на дружествата на "Лукойл" ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси”, написа Мирчев във Facebook.

Toй пита как ще си върнем запасите от чужбина, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества.

Според него проблемът не е, че няма гориво, а че "след 21.11 няма да има как да го платим на "Лукойл", ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение”.

"Едно е ясно – държавата план няма. Пет пъти искахме изслушване (включително и на закрито заседание в парламента), но управляващите все бягаха от такова”, пише Мирчев.

Според него страната няма пълни 90-дневни запаси заради "част от фирмите, свързани с "Голямото Д", които заобикалят задължението си да осигуряват горива”.

"По този начин те си спестяват разходи, разполагат с оборотни средства – по-добра ликвидност – и със свободни за използване складови обеми. За да правят това, имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на град Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон”, допълва Мирчев.