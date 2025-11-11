  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +11 / +15
Варна: +12 / +14
Сандански: +11 / +15
Русе: +11 / +12
Добрич: +10 / +12
Видин: +9 / +13
Плевен: +10 / +12
Велико Търново: +10 / +11
Смолян: +4 / +9
Кюстендил: +7 / +11
Стара Загора: +11 / +13

Проливните дъждове в Гърция продължават: Бент рухна на Лесбос, наводнения в Пелопонес

  • Сподели в:
  • Viber
Проливните дъждове в Гърция продължават: Бент рухна на Лесбос, наводнения в Пелопонес
A A+ A++ A

Пътна полиция в Гърция предупреждава за наводнени пътни участъци. Лошото време продължава и днес, предава БНР.

Проливни дъждове, които продължават и днес, засегнаха голяма част от страната. Те са придружени със силни ветрове, на места падна и градушка.


Разруши се бент на река на остров Лесбос. Цял район на острова е с наводнени приземни етажи на къщи и магазини. Затвориха училищата.

Критична е ситуацията на полуостров Пелопонес. Властите издадоха предупреждение да се избягва пътуване.

В град Филипиада в подножието на планината Пинд забраниха да се пътува и да се излиза от домовете, докато не спрат валежите.

На остров Корфу се срути стена върху паркирани автомобили. Няма жертви.

Автомобили пострадаха в Солун от паднали дървета.

Синоптиците съобщават, че и днес продължава лошото време със засилване на вятъра. Има вероятност от спиране на фериботите в няколко посоки.

Пътна полиция съветва да се шофира много внимателно в цялата страна.

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?