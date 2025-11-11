Проливните дъждове в Гърция продължават: Бент рухна на Лесбос, наводнения в Пелопонес
Пътна полиция в Гърция предупреждава за наводнени пътни участъци. Лошото време продължава и днес, предава БНР.
Проливни дъждове, които продължават и днес, засегнаха голяма част от страната. Те са придружени със силни ветрове, на места падна и градушка.
Разруши се бент на река на остров Лесбос. Цял район на острова е с наводнени приземни етажи на къщи и магазини. Затвориха училищата.
Критична е ситуацията на полуостров Пелопонес. Властите издадоха предупреждение да се избягва пътуване.
В град Филипиада в подножието на планината Пинд забраниха да се пътува и да се излиза от домовете, докато не спрат валежите.
На остров Корфу се срути стена върху паркирани автомобили. Няма жертви.
Автомобили пострадаха в Солун от паднали дървета.
Синоптиците съобщават, че и днес продължава лошото време със засилване на вятъра. Има вероятност от спиране на фериботите в няколко посоки.
Пътна полиция съветва да се шофира много внимателно в цялата страна.
