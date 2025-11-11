Тръмп и Сирийският президент обсъдиха мира и стабилността в Близкия Изток

Американският президент Доналд Тръмп проведе историческа среща с президента на Сирия Ахмад ал-Шараа в Белия дом, отбелязвайки първото посещение на сирийски държавен глава в американската столица.

Министерството на финансите на САЩ също обяви, че страната временно ще отмени частично санкциите по закона „Цезар“ за 180 дни, с цел подпомагане на икономическото възстановяване на Сирия.

В публикация в платформата Truth Social Тръмп заяви, че стабилна и успешна Сирия е от ключово значение за всички държави в региона. Срещата е първото посещение на сирийски президент в Белия дом от независимостта на страната през 1946 г.

Двамата лидери обсъдиха ролята на Сирия в борбата с „Ислямска държава“, реконструкцията и премахването на санкциите. Тръмп похвали Ал-Шараа като „силен лидер“ и изрази увереност в способността му да ръководи страната. Ал-Шараа, който водеше силите на бунтовниците, свалили Башар Асад, се стреми да прекрати международната изолация на Сирия.

Министерството на финансите уточни, че 180-дневното отлагане на санкциите изключва транзакции с Русия и Иран. Това се възприема като значителна промяна в американската външна политика, като Сирия ще се присъедини към коалицията на САЩ срещу „Ислямска държава“.

САЩ ще продължат да налагат санкции срещу най-тежките нарушители, включително Башар Асад и приближените му, лица, извършващи нарушения на човешките права, трафиканти на каптагон и други дестабилизиращи регионални актьори.

Държавният секретар Марко Рубио подчерта, че отмяната на санкциите по закона „Цезар“ подкрепя усилията на сирийското правителство за възстановяване на икономиката, връзките с чуждестранни партньори и създаване на просперитет и мир за всички граждани на страната.