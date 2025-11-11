Масови антикорупционни обиски в енергийния сектор на Украйна - бивш партньор на Зеленски сред заподозрените

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази категорична подкрепа за мащабната антикорупционна операция, провеждана от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) в енергийния сектор на страната. Във вечерното си обръщение на 10 ноември Зеленски подчерта, че решителните действия и отчетността са от ключово значение, като добави, че корупцията в стратегическите държавни предприятия като „Енергоатом“ не трябва да остане ненаказана.

„Всяко ефективно действие срещу корупцията е изключително необходимо. Необходимостта от наказание е задължителна“, заяви той. „Енергоатом осигурява най-голямата част от електроенергията в Украйна, затова почтеността в компанията е приоритет. Всеки, който е изградил корупционни схеми, трябва да получи ясен процесуален отговор. Трябва да има осъдителни присъди.“ Зеленски призова служителите да съдействат напълно на НАБУ и правоохранителните органи за постигане на реални резултати.

Изказването му последва серия от високопрофилни обиски същия ден като част от „Операция Мидас“ - дългогодишно разследване на широкоразпространена корупция в енергийната индустрия. Източници на правоохранителните органи потвърдиха, че обиски са проведени в Киев в помещения, свързани с бизнесмена Тимур Миндич, съосновател на телевизионната компания „Квартал 95“, основана от Зеленски преди президентството му. Според медиите Миндич е напуснал Украйна само няколко часа преди началото на обиските. НАБУ обяви, че операцията е разкрила мащабна престъпна мрежа, контролираща държавни предприятия, включително „Енергоатом“.

Разследването е открило схема за корупция, която предполагаемо е отклонявала милиони от обществени поръчки. НАБУ съобщи, че участниците, действащи чрез посредници, са събирали подкупи в размер на 10 до 15% от стойността на всеки договор. Управлението на ключово национално предприятие с годишен оборот над 200 милиарда гривни (около 4,7 милиарда долара) било ефективно контролирано от външни лица без официални правомощия. Агeнцията публикува и части от записани разговори на хора, идентифицирани като „Рокет“, „Тенор“, „Карлсон“ и „Професор“, които уж координирали схемите.

Според „Kyiv Independent“ „Карлсон“ е Миндич, сочен като ръководител на групата, а „Професор“ се предполага, че е бившият министър на енергетиката Герман Галущенко, който е заемал поста между 2021 и 2025 г., а домът му също е бил обискиран. НАБУ твърди, че Мирониук и Басов, други двама заподозрени, управлявали покупките на „Енергоатом“ и прали почти 100 милиона долара чрез свързани с фамилията на бившия депутат Андрей Деркач компании, сега сенатор в Русия.

„Енергоатом“ потвърди, че на 10 ноември се провеждат разследващи действия в централата на компанията, като заяви, че напълно сътрудничи на НАБУ и САП, предоставяйки необходимата документация и улеснявайки прозрачната проверка. Министерският съвет, начело с премиера Юлия Свириденко, също подчерта необходимостта от отчетност и обеща да подкрепи правоохранителните органи.

Антикорупционната операция, която следва 15-месечно разследване с над 1 000 часа записан контрол, доведе до около 70 обиски в цялата страна. НАБУ определи действията като част от по-широки усилия за разкриване на високопоставени престъпни структури, компрометирали стратегическите индустрии на Украйна, особено в условията на продължаваща война.

Разследването на бизнес мрежата на Миндич, провеждано от няколко месеца, вече привлече политическо внимание и е сред причините за опити по-рано тази година да се ограничат независимостта на НАБУ и неговите правомощия. Името на Миндич е свързвано и с производител на дронове Fire Point – въпреки че компанията отрича каквото и да е участие – както и с предполагаемо влияние върху банкови и енергийни предприятия, включително национализираната Sense Bank.