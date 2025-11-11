България изпреварва Гърция по покупателна способност

България е на последно място в Европейския съюз по среден нетен доход за 2024 година, но когато този показател се коригира спрямо стандарта на покупателната способност, страната изпреварва няколко държави, включително Гърция. Това показват данни на Евростат, цитирани от български медии.

Средният нетен доход на човек в България, коригиран спрямо размера на домакинството и след данъци, възлиза на 7811 евро. За сравнение, средно за Европейския съюз той е 21 582 евро. Малко над нас са Румъния със 7837 евро и Унгария с 8488 евро.

Стандартът на покупателната способност е условна единица, която изравнява това, което парите могат да купят в различните страни. Когато доходите се коригират по този начин, разликите между държавите в ЕС се свиват, макар и да остават значителни.

Средният нетен доход спрямо покупателната способност варира от 11 199 стандарта в Унгария до 37 781 стандарта в Люксембург. Средната стойност за ЕС е 21 245 стандарта.

България изпреварва три държави

Според коригирания показател България е с 13 079 стандарта на покупателна способност. Така страната се изкачва в класацията и изпреварва Унгария, Словакия и Гърция. Румъния е с малко по-нисък резултат от българския.

На върха в класацията се нареждат Люксембург с 50 799 евро среден нетен доход, Дания с 34 843 евро и Австрия с 33 210 евро.

Контекстът остава сложен

Въпреки подобрението при коригирания показател, България продължава да е сред най-бедните страни в ЕС. Брутният вътрешен продукт на глава от населението, изразен чрез паритетите на покупателната способност, е 66 процента от средното за ЕС според последните данни на Евростат за 2024 година. За сравнение, Гърция е на 70 процента, а Румъния на около 80 процента.

Корекцията с покупателната способност отразява факта, че цените на стоките и услугите в България са по-ниски от средните за ЕС. Това означава, че макар доходите да са най-ниски в абсолютни стойности, реалната стойност на парите позволява на българите да си купят малко повече в сравнение с това, което същата сума би осигурила в страни с по-високи цени.