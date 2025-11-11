Какво да правим със стотинките преди еврото? Три идеи

След 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, и в евро, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане. Какво да правим със събраните стотинки?

От онлайн платформата "Ние, потребителите" дават няколко идеи.

Единият е да попитаме в магазина или аптеката дали биха уедрили част от монетите ни, тъй като в тези обекти често имат нужда от дребни за рестото.

Друг вариант е да се информираме дали в някой от близките ни магазини все още не са останали от онези машини, които превръщат монетите във ваучери. Преди да ги трансформираме в такъв талон обаче, трябва да проверим какви са условията за пазаруване с него и да преценим дали ни устройват. Обикновено с издадените срещу монетите разписки може да се правят покупки само в съответния магазин и за определен период.

В БНБ пък може да обменим монетите си за банкноти. Ако имаме монети от купюри 1 и 2 стотинки или от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева на обща стойност до 200 лв. и ги разделим предварително по купюри, няма да ни бъдат начислени никакви такси.



В противен случай има различни тарифи. Например, дори и да са разделени, ако монетите от 5 стотинки до 2 лева са на стойност над 200 лв., ще дължим 1,3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1,00 лв. В случай че предадем неразделени по купюри монети, независимо от сумата, таксата е 1,4% върху цялата сума, но не по-малко от 2,00 лева.