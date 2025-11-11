Акция "Зима": Глоба от 600 лева и без книжка за превишение с над 50 км/ч

От днес, 11 ноември, стартира втората фаза на акция "Зима" на Пътната полиция. Органите на реда ще следят за спазването на правилата по пътищата както от пешеходци, така и от шофьори. Под специално внимание са новите промени в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на септември.

Според новите текстове в закона ще се налагат глоби от 100 лева, ако пешеходец пресича на пешеходна пътека, докато говори или си гледа в телефона. Същата санкция от 100 лева се предвижда и за шофьорите, които използват мобилно устройство зад волана, припомни комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция".

Сериозни санкции за превишена скорост

Отнемане на шофьорската книжка за два месеца и глоба от 600 лева грози водачите, които превишават с над 50 км/ч извън населено място. Това е част от по-строгите мерки, въведени със септемврийските промени в закона.

"Припомням само, че от 7 септември влязоха в сила промени в Закона за движение по пътищата и те засягат в това число и пешеходците. Освен, че има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, така има и въведени нови правила за поведение от тяхна страна," заяви комисар Ботева, цитирана от БНТ.

Засилен контрол по граничните пунктове

В следващите дни ще бъде засилен контролът по пътищата в петък, събота и неделя към граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", "Дунав мост" 1 и "Дунав мост" 2. Проверките ще обхващат както български, така и чуждестранни граждани.

"Основна част от нашата контролна дейност в същия ден ще бъде и към това да бъде прилагано административно-наказателното производство по правилния начин, а именно чрез връчване на електронни фишове, наказателни постановления," допълни заместник-началникът на "Пътна полиция".

Етапи на акция "Зима"

Акция "Зима" се провежда в три етапа до края на ноември. Първият етап - от 1 до 10 ноември, беше посветен на безопасността на превозните средства. Вторият етап - от 11 до 20 ноември, е фокусиран върху толерантността на пътя между водачи и пешеходци. Третият етап - от 21 до 30 ноември, ще бъде насочен към безопасното шофиране през зимата.

Само за първия ден на проверките - 1 ноември, органите на реда установиха хиляди нарушения и съставиха над 3700 фиша и акта при повече от 18 000 проверки.