Дъжд и мъгли затрудняват пътуването в страната

Пътните настилки в по-голямата част от страната са мокри, като в много области вали дъжд и има гъста мъгла, която на места намалява видимостта до 5 метра. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) в редовния си бюлетин за пътната обстановка към 06:30 часа тази сутрин.

Температурите в страната са в интервала от 0°С до +16°С.

Метеорологична обстановка

От агенцията уточняват, че дъжд вали в областите Кюстендил, Сливен, Ловеч, Враца, Габрово, Велико Търново, Монтана, Смолян, Хасково, Пазарджик и Варна, както и по участъци от АМ "Струма" и АМ "Тракия".

Най-критична е обстановката в Троянския проход (област Ловеч), където видимостта е намалена до 5 метра поради мъгла. Гъста мъгла има и в областите Силистра и Велико Търново (до 100 метра), Враца (до 100-200 метра), както и на проходите "Петрохан" (до 300 метра) и "Шипка".

Ремонтът на Дунав мост продължава

От АПИ напомнят, че движението по Дунав мост при Русе (път I-2) продължава да се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт. Пропускателният режим се регулира със светофарна уредба. Ограничението на скоростта е 20 км/ч, а максималната допустима ширина на превозните средства е 2.75 метра.

Ограничения по магистралите

Ремонтни дейности затрудняват движението по основните автомагистрали:

АМ "Хемус": Продължават ремонтите в тунел "Топли дол" (срок до 30.04.2026 г.), както и в участъка от км 23+000 до км 29+700 (посока София), където движението е двупосочно в платното за Варна (срок до 15.11.2025 г.).

АМ "Тракия": В област Сливен, в участъка от км 260+000 до км 276+880 (посока Бургас), движението е ограничено и пренасочено двупосочно в платното за София (срок до 12.12.2025 г.).

АМ "Струма": Днес, 11 ноември, от 09:00 ч. до 17:00 ч. движението при км 163+488 (посока София) ще се извършва в изпреварващата лента поради ремонт.

Проходи

Проходите "Върбишки" и "Златишки" остават затворени целогодишно.

Ограничения за тежкотоварни автомобили има на проходите "Шипка" (над 12 тона), "Петрохан" (над 12 тона), "Котленски" (над 20 тона), "Твърдишки" (над 10 тона) и "Дюлински" (над 3.5 тона).