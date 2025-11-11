България се включва в производството на евробанкноти

От 1 януари 2026 година България официално влиза в еврозоната и Българската народна банка се включва в съвместния производствен пул на евросистемата за отпечатване на евробанкноти. Това означава, че страната ни ще участва в сложната система за производство, която обхваща 11 специализирани печатници в Европа с най-високо ниво на сигурност.

"БНБ ще се включи в съвместния производствен пул на евросистемата и ще започне самостоятелно отпечатване на евробанкноти," заяви управителят на БНБ Димитър Радев. Според него всички необходими количества евробанкноти за България ще бъдат осигурени много преди началото на годината.

Как се произвеждат евробанкнотите

Производството на евробанкноти се осигурява съвместно от националните централни банки и Европейската централна банка. Процесът започва с изчисляване на необходимия брой банкноти за всяка година - трябва да се произведат достатъчно нови купюри за заменяне на износените и за посрещане на очаквано повишено търсене, включително сезонни колебания.

Прогнозите за търсенето на евробанкноти за всяка предстояща година се предоставят от националните централни банки, а централната прогноза се изготвя от ЕЦБ. След това банкнотите се преразпределят между държавите, така че да се избегне недостиг или излишък.

За ефективност отпечатването се разпределя между различните национални централни банки. ЕЦБ определя количествата за производство между банките, които осигуряват определена част от общото годишно производство на една или повече купюри. Всяка банка поема разходите за производството на разпределения ѝ дял. Така например през 2017 година централните банки на Франция, Германия и Италия са произвели 1,7 милиарда банкноти от 50 евро.

Високи стандарти за сигурност

В момента 11 печатници в Европа с високо ниво на сигурност произвеждат евробанкнотите. Това обединено производство и обща система за управление на качеството осигуряват прилагането на единен стандарт за всички купюри. По време на производствения процес се извършват стотици ръчни и автоматизирани проверки, за да се гарантира, че банкнотите са напълно еднакви, независимо къде са отпечатани.

Евробанкнотите от серия "Европа", които ще влязат в обращение в България, са отпечатани на хартия от чист памук. Това ги прави специфично твърди и шумящи, както и устойчиви на износване. Определени защитни елементи като водни знаци и вградени нишки са част от самата хартия.

Използват се различни типове плаки, специални мастила и редица производствени процеси - офсетен и интаглио печат, топъл печат за холограмата и ситопечат за числата с променящ се цвят.

Стратегически резерв за извънредни ситуации

Евросистемата разполага с логистичен резерв и стратегически резерв. Логистичният резерв посреща търсенето на банкноти в нормални обстоятелства - замества износените купюри, покрива очаквано увеличение на паричната маса и посрещa сезонни колебания в търсенето.

Стратегическият резерв е предназначен за използване при извънредни обстоятелства, когато логистичният резерв е недостатъчен за покриване на непредвидено повишение на търсенето или при внезапно прекъсване на доставките. Двата резерва гарантират, че националните централни банки могат да се справят по всяко време с промените в търсенето на банкноти.

Какво очаква България

Първоначалните доставки на евробанкноти за България ще бъдат предоставени назаем от други национални централни банки от еврозоната. Според БНБ към 1 януари 2026 година ще бъде осигурено достатъчно количество както от евробанкноти, така и от евромонети с българска национална страна от всички номинали, за да се посрещне потребността за период поне от една година.

Успоредно с това БНБ вече започна подготовка за включване в съвместния производствен пул и ще започне самостоятелно отпечатване на евробанкноти. Монетният двор на БНБ вече започна пробното отсичане на осем милиона български евромонети.

В България ще влезе в обращение серията "Европа" на евробанкнотите. На всяка купюра изписването на "евро" освен на латиница и гръцки, вече ще бъде осъществено и на български език. Продажбата на стартовите комплекти с евромонети започва на 1 декември 2025 година - за физически лица на цена 20 лева и за юридически лица на цена 200 лева.

По отношение на управлението на валутните резерви на страната БНБ ще продължи да носи отговорност, като тази роля допълнително ще се укрепи в рамките на общите правила на евросистемата. От 1 януари 2026 година Българската народна банка става пълноправен член на евросистемата с право на глас при вземането на решения за паричната политика в еврозоната.