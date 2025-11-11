Почитаме Свети Мина – покровител на семейството

На 11 ноември православната църква почита паметта на светите мъченици Мина, Виктор и Викентий. От тримата най-популярен и почитан в България е Свети Мина – известен чудотворец и закрилник на семейството, жените, сираците и пътешествениците.

Житието на Свети Мина

Свети Мина е роден в Египет в средата на трети век. Още като юноша приел християнството и когато навършил пълнолетие, бил взет в римската войска. Служил в конницата в град Котией в Мала Азия, днешна Кютахия в Турция. Отличавал се с мъдрост и храброст, бил високо ценен във войската.

Когато император Диоклетиан започнал голямо гонение срещу християните между 303 и 311 година, войската получила заповед да залавя и принуждава вярващите да се върнат към езичеството. Мина не можел да издържи и оставил доспехите си. Избягал в съседната планина, където заживял като отшелник в пост и молитва.

Но когато разбрал, че гонението се засилва и много невинни християни страдат, той слязъл в града в деня на езически празник и открито изповядал Христос като единствен истински Бог. Веднага бил заловен и след края на празника осъден за държавна измяна. Претърпял множество изтезания и бил обезглавен на 11 ноември 309 година.

Покровител на семейството и чудотворец

Светецът е покровител на семейството, жените, сираците, бездомните, народните лечители, знахари, воини и пътешественици. Името му означава "месечина, луна". Жените се молят пред иконата му за здраве на децата си, за радост и благополучие в дома.

Една от чудотворните икони на Свети Мина се намира в Обрадовския манастир край София. Хората, които се молят пред нея, вярват, че има могъща лечебна сила. По преданието иконата е рисувана от руския художник Михаил Малецки, след като светията му се явил няколко пъти насън. В момента, когато иконата пристигнала в манастира, сляпо дете прогледнало.

"Вълчите празници"

В народните представи Свети Мина е господар на вълците, които трябва да пуска и да прибира. От днес започват "Вълчите празници" – периодът от 11 ноември до Коледни заговезни, свързан с най-дългите нощи в годината. Според вярванията през това време вълците бесуват.

По традиция хората довършвали всички започнати ремонти, поправяли огради и запушвали процепите, през които можели да се промъкнат караконджули и други зли сили. Жените не предат, не тъкат и не бродират, за да не привлекат вълците към селото.

Имен ден

На 11 ноември имен ден празнуват всички с имената Мина, Минка, Минчо, Виктор, Виктория, Викентий и производните им.