Взрив в историческия център на Делхи предизвиква хаос и множество жертви

Поне осем души загубиха живота си при мощна експлозия в близост до Червения форт в Ню Делхи, потвърдиха индийските власти. Взривът е избухнал в автомобил в гъсто населената зона Чандни Чоук, историческа част на града, където 17-вековният форт от епохата на Моголите, известен още като Лал Кила, привлича туристи през цялата година. Точната причина за взрива все още се разследва, като говорителят на градската полиция Санджай Тяги заяви, че се разглеждат всички възможни варианти.

Освен жертвите, най-малко 11 души са били ранени. Очевидци описаха, че са чули „звук като разбиване на прозорци“, преди да видят пламъци, обхванали няколко превозни средства. Заместник-началникът на пожарната служба на Делхи съобщи, че при взрива са се запалили шест коли и три авторикши, въпреки че пожарникарите успяха да овладеят огъня. Спешните служби отцепиха района, а властите работят за разчистване на тълпите и осигуряване на безопасността на мястото.

Взривът причини значителни щети на превозните средства и разпръсна отломки по улиците. След инцидента пазарът Чандни Чоук, близо до метростанция Red Fort, бе временно затворен заради безопасността на хората. Полицията и Специалният отдел координират разследването, докато спасителните екипи продължават да подпомагат пострадалите и да овладяват последствията от експлозията.