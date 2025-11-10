  • Instagram
Гърция под вода: Стена се срути върху кола на Корфу, има и паднали дървета
Проливни дъждове валят в голяма част от Гърция, като предизвикват проблеми в редица региони предимно в западната част на страната, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

През нощта дъждовете са обхванали Западна Гърция, придружени със силни ветрове. Противопожарните служби са получили десетки сигнали с искания за отводняване на наводнени приземни помещения, както и за отстраняване на паднали дървета.

Най-сложна е била обстановката в градчето Филипиада в подножието на планината Пинд.

Силен дъжд е имало през нощта и тази сутрин в Солун, където са регистрирани щети по автомобили от паднали дървета.

В главния град на остров Корфу стена се е срутила върху паркирал автомобил. Водачката му по чудо не е пострадала, след като е излязла от него малко преди стената да падне отгоре.

Много извънградски пътища на острова са се превърнали в реки.

Съобщава се за затворени пътища на полуостров Пелопонес. Към гражданите там е издадено предупреждение да избягват придвижванията без нужда.

