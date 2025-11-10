НАП напомня за важен срок за фирмите

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски. Това включва едноличните търговци (ЕТ) и регистрираните земеделски стопани, които са избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа за 2025 година.

Тъй като тази година 15 ноември се пада в събота, крайният срок за промени в декларираните данни се удължава до следващия работен ден – 17 ноември, понеделник. Това съобщават от пресцентъра на НАП.

От приходната агенция напомнят също, че на 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември, както и на тримесечната авансова вноска за третото тримесечие на 2025 година.

Кой прави авансови вноски

Задължени да правят авансови вноски за корпоративен данък са фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2023 година надвишават 300 000 лева. Вноските се определят на базата на прогнозната данъчна печалба за текущата година.

Те са месечни, ако нетните приходи от продажби за 2023 година са над 3 000 000 лева. Ако приходите са в диапазона от 300 000,01 лева до 3 000 000 лева включително, вноските са тримесечни.

Защо се налага корекция

Анализите на НАП показват, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-ниски или по-високи от реално дължимия годишен данък.

Ако вноските са по-ниски, това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември. Ако пък са по-високи, се стига до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски, когато преценят, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък.

Как се правят промените

Увеличението или намалението на авансовите вноски се извършва след подаване на декларация за промяна. Това става по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) през е-портала на НАП.

За да се коригира месечната вноска за ноември 2025 година, декларацията трябва да бъде подадена най-късно до 17 ноември 2025 година и вноската да бъде платена до същата дата.

За коригиране на месечната вноска за декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2025 година е необходимо декларацията да бъде подадена най-късно до 17 ноември 2025 година, въпреки че срокът за самото внасяне е до 1 декември 2025 година.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на НАП или на телефона на Информационния център на агенцията.