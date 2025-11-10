Никола Саркози излиза от затвора

Апелативният съд в Париж разпореди освобождаването на бившия френски президент Никола Саркози, който прекара 20 дни в затвора след осъждането му по делото за Либия. Съдебният състав постави Саркози под съдебен контрол с разширена "забрана за контакт", включително с министъра на правосъдието Жерал Дарманен.

Прокуратурата поиска освобождаването от затвора под съдебен контрол на бившия държавен глава, който се яви на заседанието чрез видеоконферентна връзка от затвора "Ла Санте", съобщи АФП.

Съдът наложи на Саркози и забрана за напускане на френската територия като част от мерките за съдебен контрол.