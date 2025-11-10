МВР предупреди за нова измама с фалшива поддръжка на финтех компания

От Министерство на вътрешните работи алармират за зачестили сигнали за измами, при които престъпниците се представят за служители от поддръжката на популярна международна финтех компания. Измамата започва с обаждане от приложение за комуникация, като извършителите използват международен номер, но с визуализирано лого и име на компанията.

Схемата включва различни сценарии, при които основната цел е да убедят потребителите да извършат паричен превод под претекст за необходима верификация. При отказ от страна на потенциалната жертва, измамниците прибягват до заплахи за закриване на сметката и загуба на средствата.

Как да се защитим

Никога не трябва да предоставяме данни от банкови карти, пароли, кодове за потвърждение или друга чувствителна информация, която би могла да даде достъп до лични данни, сметки или електронни пощи.

При получаване на подобни обаждания е препоръчително веднага да прекъснете разговора и да се свържете директно с институцията, от чието име се представят непознатите лица. Важно е да се знае, че финансовите институции никога не извършват верификация чрез телефонно обаждане.

Експертите съветват да не отваряме връзки или линкове, изпратени от непознати, дори когато изглеждат легитимни.

Внимателна проверка

Необходимо е внимателно да проверяваме имейл адресите, телефонните номера и профилите, чрез които непознати лица се опитват да комуникират с нас, тъй като измамниците често използват идентични копия на оригиналните профили.

В случай че вече сте станали жертва на подобно престъпление или са извършени неоторизирани транзакции, от МВР препоръчват незабавно да уведомите банката си и да подадете сигнал в полицията.