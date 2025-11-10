Кристина Димитрова разкри истинската причина за смъртта на Агент Тенев

Поет, художник, музикален продуцент, светски хроникьор и неподражаем чешит – така България ще помни Иван Тенев, известен като Агент Тенев.

Автор на десетки златни шлагери като „Вървях един следобед“, „Черно и бяло“ и „На случайна гара“, той издъхна на 29 октомври във ВМА след тежка битка с чернодробна цироза.

След кончината му, естрадната легенда и негова бивша съпруга Кристина Димитрова разкри пред „Уикенд“ подробности за последните месеци от живота му и опроверга слуховете, че смъртта му е причинена от злоупотреба с алкохол, пише Hotnews.bg.

„Не, не е заради това. На младини Иван е карал хепатит – тази е причината за цирозата,“ заяви певицата категорично. „Често се случва дори и при хора, които никога не са пили, да станат жертва на това заболяване. Никога не съм го виждала да злоупотребява с алкохол.“

Преди две години прочутият чернодробен специалист доц. Григоров поставя на Тенев тежката диагноза – цироза на черния дроб. Въпреки предупрежденията, поетът дълго време не се оплаквал и запазил оптимизма си. Променил начина си на живот – отказал се от алкохола, започнал строга диета и продължил да пише всеки ден.

„Всеки ден в 6 сутринта ми изпращаше стихотворения и есета. До самия край беше деен, докато един ден ми каза, че вече няма сили да говори,“ споделя Димитрова.

След като състоянието му се влошава, Кристина и синът им Димитър търсят варианти за трансплантация в Турция. Клиниката обаче ги предупреждава, че болестта е в напреднал стадий и операцията може да не е успешна. „Въпреки това Иван до последно вярваше, че ще се оправи,“ казва певицата.

В последните седмици на живота си Тенев бил напълно неподвижен, хранел се само с течности и накрая изпаднал в кома. Димитрова и синът му били неотлъчно до него. „Три дни преди да се влоши много, ми поиска суши – любимата му храна. Но не го докосна. Тогава разбрах, че това е началото на края,“ спомня си с тъга тя.

Няколко месеца преди смъртта си Иван ѝ изпратил съобщение: „Криске, аз май си отивам“, и дори написал какво да стои на надгробната му плоча – стих от песента „Черно и бяло“.

Димитрова признава, че въпреки развода си преди десетилетия, двамата останали близки до края. Тенев не е имал друга жена след нея, а тя – винаги е намирала време да бъде до него. „Знаех, че ме обича безрезервно. Отдавна съм с друг човек, но никога не съм пренебрегвала Иван. Бях до него, когато най-много имаше нужда.“