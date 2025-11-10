Кънки, светлини и коледна магия: Всички ледени пързалки, които отварят през 2025 г.

Сезонът на горещия шоколад и студените пързалки настъпи! Във всеки град ледът отново ще блести под светлините на празниците, а смехът на децата и музиката под открито небе създава неповторима атмосфера. От класическата пързалка в центъра на София до морския лед във Варна – България отново се превръща в зимна сцена, готова за празнични спомени и много забавления. Вижте къде и кога можете да сложите кънките тази зима.

ПЛОВДИВ

Стартира изграждането на Айс парк в Пловдив. Станала популярна сред гражданите и гостите на града, уникалната ледена пързалка ще предложи и тази година неповторими изживявания на всички, които спортуват забавлявайки се, съобщиха от Общината.

Монтажните работи по Айс парк, Пловдив ще продължат до края на месец ноември 2025 г. Съоръжението ще бъде изградено максимално бързо и с минимално неудобство за хората.

Техниката ще бъде доставена от Австрия с 20 камиона. Разтоварването и подготвителните работи ще отнемат 5 дни, след което 20 работници ще стартират същинското изграждане на парка.

Планирано е монтажът, заледяването и пробите на охладителната, осветителната и озвучителните системи, на мерките за безопасност и на всички останали съоръжения да приключат до 30 ноември. Тази година ще има нови визуални изненади, томболи с награди и ледено шоу, което ще превърне Айс парк в приказно изживяване.

Пловдив съперничи на големите европейски градове като Виена, Брюксел, Париж, Прага и Лондон с притежаването на такъв зимен атракцион. Съоръжението ще бъде изградено от „АСТ Сервиз“ - представител на лидера в производството и инсталирането на ледени съоръжения в Европа AST Eis- & Solartechnik GmbH, Австрия. Партньори на проекта са община Пловдив

Пловдивският Айс парк ще бъде построен за 1 месец. Той ще бъде разположен на пл. Централен на площ от 5 350 кв. м, от които 3 000 кв. м ще са ледено поле, включващо голяма основна пързалка и ледени алеи.

Освен перфектни условия за каране на кънки, Айс парк Пловдив, ще предложи и ледено шоу. От чисто спортна гледна точка, съоръжението ще може да се използва и от начинаещи, и от напреднали кънкьори.

Очаква се официалното откриване на Парка да бъде направено в началото на декември.

ПЛЕВЕН

С първите дни на ноември Плевен започна подготовка за най-очакваното и любимо време от годината - коледно-новогодишните празници. Тази година за втори път част от празничната атмосфера на града ще бъде „Коледно градче“ с 24 дървени коледни къщички, разположени на централния площад „Възраждане“, ледена пързалка, атракциони за забавления за малки и големи.

С решение на Общински съвет - Плевен, бе приета схема за разполагане на всички преместваеми съоръжения - дървени модулни къщички, във връзка с организирането на базара „Коледно градче“, по реда на чл. 56 от ЗУТ.

Търговските площи в Коледното градче ще бъдат обособени на зони - търговска дейност, социални дейности, продажба на храни и хранителни стоки, занаяти и произведения на ръчен труд, свързани с Коледа и Нова година, коледни играчки и др.

И тази година отделно от търговските обекти, част от „Коледното градче“ ще бъдат и двете допълнителни дървени къщички, осигурени от Община Плевен – къщичка на Общината, която ще бъде отдавана безвъзмездно за благотворителни каузи, и къщичка на Дядо Коледа. За вход на градчето се предвижда изграждане на Коледна арка, отново ще има сцена за изяви на детски и самодейни изпълнители и състави в рамките на съпътстващата едномесечна коледна програма.

СМОЛЯН

Община Смолян започна изграждането на зимен парк за забавления в

областния град. Проектът включва ски писта и ледена пързалка на обща стойност над един милион лева. Средствата са осигурени от капиталовите разходи на бюджета, както и от европейската програма „Региони в Развитие“.

