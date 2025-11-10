СПИСЪК ПО ГРАДОВЕ Коледна магия под открито небе: Най-красивите базари в България през 2025 г.

С наближаването на Коледа площадите на българските градове се преобразяват в приказни зимни сцени – блестящи момичета, ухаещи сладки и усмивки навсякъде. Коледните базари вече са неизменна част от празничния календар – място, където традицията среща срещата, а всяка чаша греяно вино носи щипка коледен дух. Събрахме на едно място всички базари в България – с точни дати, локации и малки тайни, които си струва да откриете.

Сезонът на горещия шоколад и студените пързалки настъпи! Във всеки град ледът отново ще блести под светлините на празниците, а смехът на децата и музиката под открито небе създава неповторима атмосфера. От класическата пързалка в центъра на София до морския лед във Варна – България отново се превръща в зимна сцена, готова за празнични спомени и много забавления.

СОФИЯ

Немски коледен базар

От 14 ноември до 21 декември Немски Коледен Базар София отново ще събере усмивки, аромата на греяно вино и топлината на хиляди светлини. Първият и най-стар коледен базар в България ви очаква – там, където празниците започват, а сърцето винаги се връща у дома. Вече 15 поредни зими тук ухае на греяно вино, звучи детски смях и се споделя истинската Коледа

Sofia Christmas Fest

от 21.11 до 28.12

📍Пространството пред НДК

🎄Коледен базар

🍕Кулинарни преживявания ⛸️Ледена пързалка

⭐️Феерия от културни събития

🎠 Въртележка

🎡 Виенско колело

ПЛОВДИВ

Коледата в Пловдив тази година оживява още от 28 ноември и ще продължи до 4 януари на централния площад пред Пощата. Градът ще се превърне в истинска зимна приказка.



Централната зона ще бъде украсена с бляскави светлини и тематични сцени, създавайки уютна атмосфера за цялото семейство. Непосредствено до тях ще бъде разположена и уникалната ледена пързалка, която ще предложи и тази година неповторими изживявания.



Посетителите ще могат да се насладят на уникални атракции като Асансьора на Дядо Коледа и Карусела – Коледна елха, както и на Пощата на Дядо Коледа, където всяко дете ще има възможност да напише своето писмо до добрия старец и да получи лично от него подарък.



Коледните къщички ще предложат аромати и вкусове на сезона, а творческите работилници ще вдъхновят както малки, така и големи да се потопят в празничното настроение.



Програмата включва театрални постановки, балетни представления, концерти и гостуващи артисти, а големите концерти на сцената ще представят Дара Екимова на откриването, Нели Петкова с Виктор Калев и Биг Бенд Пловдив на 7 декември, рок легендите Сигнал на 13 декември, Роби на 20 декември и Филип Донков с Александър Колев на 27 декември.



През целия период ще се представят коледари и кукери, както и български и европейски традиции, създавайки празничен дух, който ще обедини всички посетители.



Коледа в Пловдив е място, където светлините, музиката и усмивките създават истинска магия, а всеки ден от събитието обещава незабравими емоции и вълнуващи преживявания за цялото семейство.

ПЛЕВЕН



оледно градче с 24 дървени коледни къщички, ледена пързалка и атракциони за забавления ще бъде открито в Плевен за Коледно-новогодишните празници.

То ще бъде разположено на централния площад „Възраждане“, съобщиха от общината, след като местните власти приеха схема за разполагане на всички преместваеми съоръжения.

Търговските площи в Коледното градче ще бъдат обособени на зони - търговска дейност, социални дейности, продажба на храни и хранителни стоки, занаяти и произведения на ръчен труд, свързани с Коледа и Нова година, коледни играчки и други.

И тази година отделно от търговските обекти ще бъдат поставени и двете допълнителни дървени къщички, осигурени от Община Плевен – къщичка на Общината, която ще бъде отдавана безвъзмездно за благотворителни каузи, и къщичка на Дядо Коледа.

За вход на градчето се предвижда изграждане на Коледна арка, отново ще има сцена за изяви на детски и самодейни изпълнители и състави в рамките на съпътстващата едномесечна коледна програма.

РУСЕ

Община Русе започна подготовката за тазгодишното издание на Коледния базар. Той ще се проведе в периода 28 ноември - 2 януари и ще превърне пл. „Свобода“ в сърцето на празничния дух и зимната приказка.

Всички желаещи да се включат в коледната инициатива могат да подават документи за участие до 10 октомври на гише № 1 в Центъра за информационно и административно обслужване или по електронен път съгласно изискванията на Закона за електронното управление като заявлението и придружаващите документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис. Заповедта за откриване на процедурата, както и регламентът и схемата за разположение на преместваемите обекти , са публикувани на сайта на Община Русе.

И тази година базарът ще предложи на русенци и гостите на града топла празнична атмосфера, вдъхновена от светлините и украсата, богат избор от тематични продукти и ръчно изработени подаръци, вкусни кулинарни изкушения и богата културна програма, която ще радва малки и големи.

Община Русе отправя покана към местните производители, занаятчии, търговци и творци да станат част от инициативата и да допринесат със своето присъствие и творчество за създаването на истинска празнична магия.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефони 082/ 881 604 и 082/ 506 604, както и на имейл e.atanasova@ruse-bg.eu

КОСТЕНЕЦ

Община Костенец организира Коледен базар в Централната градска част – между „Т-Маркет“ и „Кеш“, който ще се състои от 06 декември 2025 г. до 01 януари 2026 г.

В базара могат да бъдат разположени щандове и маси за продажба на коледни стоки, сувенири, сладкарски изделия, ръчно изработени подаръци и други тематични артикули, пакетирани хранителни продукти, мед и други.

Желаещите да участват могат да подадат заявление до 21 ноември 2025 г. на имейл: pr@kostenetz.com или на място в Центъра за административно обслужване – ет. 1.

Настаняването на участниците ще се извърши до 15:00 ч. на 05.12.2025 г.

Място: Централна градска част – между „Т-Маркет“ и „Кеш“

Нека заедно създадем празнично настроение и уют в сърцето на Костенец!

СМОЛЯН

Областна администрация Смолян ще организира Коледен базар, който ще се проведе в атриума на администрацията в периода от 8 до 12 декември 2025 година.

В базара могат да участват земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция, млекопроизводители и занаятчии от област Смолян. Участниците ще имат възможност да представят и предлагат своята продукция без заплащане на наем за посочения период, съобщават от областната администрация. По традиция на Коледния базар местни производители ще предлагат пчелни и млечни продукти. Посетителите ще могат да открият и ръчно изработени сувенири, бижута и гоблени. Земеделците ще представят още собствено производство картофи, фасул, плодове, сокове, сладка, оцет и други местни продукти.

ЦАРЕВО

🎅✨ Коледен базар в град Царево ✨🎅

15 – 20 декември 2025 г.

📍 Централен площад, гр. Царево

⏰ Начало всеки ден – 16:00 ч.

По повод предстоящите коледни и новогодишни празници,

Община Царево отново кани всички жители и гости на града

на своя Коледен базар на открито! 🎄

В продължение на шест празнични дни ще ви очакват:

🎁 коледни сувенири и подаръци

🍪 вкусни лакомства и напитки

🎨 ръчно изработени декорации и занаяти

🎶 празнична музикална програма

За участие в базара се канят производители и търговци на коледни стоки.

💡 Участието е безплатно, като за изложителите ще бъдат осигурени шатри с размери 3х3 м, оборудвани с маси и пейки.

Всеки, който желае да участва, може да се запише на:

📞 0590/55035, 0590/55029

🗓️ Срок за подаване на заявки: до 10.12.2025 г.

🎄 Заповядайте заедно да създадем

едно незабравимо преживяване и истинска коледна магия!

Защото красотата и добротата на Коледа са, когато ги споделяме с любимите хора. ❤️

БЛАГОЕВГРАД

Коледните къщички за скара и вино отново ще изпълнят с аромати центъра на Благоевград. Тази година празничният базар се връща на познатото място площад „Георги Измирлиев“, пред сградата на общината. Очаква се той да отвори врати на 21 ноември и да посреща посетители чак до 6 януари 2026 г. След четиригодишна пауза, през която базарът беше преместен в градската градина пред кметството и се оформи като „Коледно градче“, дървените къщички отново ще бъдат разположени на площада. Решението е взето след одобрението на новата схема за разположение от главния архитект на общината. Причината за връщането е слабият интерес от страна на търговци и ресторантьори през миналата година, тогава едва три от павилионите бяха наети още при първия търг, а дори и след повторното наддаване не всички места бяха заети. Тази зима базарът ще включва 10 обособени коледни къщички. Наддаването ще бъде явно, а дали познатата локация ще върне празничния дух и интереса на търговците, ще стане ясно още идната седмица.

ЛОМ

Традиционният Коледен базар, който организира Община Лом, ще се проведе от 8 до 31 декември 2025 г. на площад „Свобода“. За целта са осигурени дървени къщички, както и допълнителна открита площ за разполагане на преместваеми търговски обекти, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Лом.

Заплащането на наем на къщичките и преместваемите търговски обекти е съгласно Тарифата и Наредбата за определяне и администриране на местните такси, цени и услуги на територията на Община Лом.

Заявление по образец за участие в Коледния базар се подава в Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, гише №1 или №2, считано от 11.11.2025 г. Местата на базара се определят по реда на постъпилите заявления. Участниците в базара следва да заемат местата си до 08.12.2025 г.