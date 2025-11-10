Летище Бургас затвaря за 6 месеца

Летището в Бургас затвaря за 6 месеца за реконструкция и подмяна на настилката на пистата, съобщава БНР. С официална церемония ще бъде даден старт на строителните дейности. 50 млн. евро е инвестицията в един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще реализира концесионерът на морската гара - "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт".



Днешният ден е избран за старт на строителните дейности, тъй като се навършват 19 години от началото на концесията на летището.

"Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Нова модерна технология ще бъде използвана сега за подмяна на старата настилка", обясни изпълнителният директор на летището Васил Атанасов.

Първите полети на новата писта са планирани за 1 май 2026 г. Проектът за реконструкция на пистата е изготвен от специалисти с международен опит в продължение на 5 години. 150 работници са ангажирани в строителните дейности.