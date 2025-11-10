Страховита буря удари Пловдив, част от града е под вода
Силен дъжд, започнал около 6:00 часа тази сутрин, предизвика наводнения и проблеми с трафика в различни части на Пловдив, пише Plovdiv24.bg.
Най-засегнат е район "Тракия", където улиците край блок 80 са силно наводнени, показват видеа, публикувани от жители в социалните мрежи. Водата се е събирала бързо, а движението на автомобили е било затруднено.
От ВиК – Пловдив информираха, че е аварирал магистрален водопровод в близост до блок 94 в "Тракия", което е довело до временни прекъсвания на водоподаването.
Без вода са останали високите етажи на жилищните сгради в района, докато екипи на дружеството работят по отстраняване на повредата.
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня, след приключване на ремонтните дейности.
Още по темата:
- » Обявиха оранжев код за четири области на страната
- » Първо 20 градуса, а после - страшен арктически студ! Порои удрят тези райони
- » Опасно време във вторник: Къде обявиха червен код за интензивни валежи
Коментирай
Най-четено от Общество
Разкриха причината за смъртта на Тодор Славков14:10 04.11.2025 | In Memoriam
Хиляди служители в МВР взимат и пенсия, и заплата15:45 07.11.2025 | Общество
Последно от Общество