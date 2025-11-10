Страховита буря удари Пловдив, част от града е под вода

Силен дъжд, започнал около 6:00 часа тази сутрин, предизвика наводнения и проблеми с трафика в различни части на Пловдив, пише Plovdiv24.bg.



Най-засегнат е район "Тракия", където улиците край блок 80 са силно наводнени, показват видеа, публикувани от жители в социалните мрежи. Водата се е събирала бързо, а движението на автомобили е било затруднено.



От ВиК – Пловдив информираха, че е аварирал магистрален водопровод в близост до блок 94 в "Тракия", което е довело до временни прекъсвания на водоподаването.



Без вода са останали високите етажи на жилищните сгради в района, докато екипи на дружеството работят по отстраняване на повредата.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня, след приключване на ремонтните дейности.