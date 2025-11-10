  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +17
Пловдив: +14 / +15
Варна: +16 / +16
Сандански: +15 / +16
Русе: +11 / +13
Добрич: +15 / +15
Видин: +12 / +13
Плевен: +12 / +13
Велико Търново: +12 / +13
Смолян: +8 / +9
Кюстендил: +12 / +13
Стара Загора: +14 / +14

Ретроградният Меркурий носи луд късмет на 4 зодии

  • Сподели в:
  • Viber
Ретроградният Меркурий носи луд късмет на 4 зодии
A A+ A++ A

Ретроградният Меркурий ще бъде най-благоприятен за Лъв, Рак, Овен и Риби. Може да се сблъскате с приятни изненади, може да възникнат неочаквани възможности под формата на ново познанство или обещаващ проект... Ако участвате в състезание, ще имате добър шанс да спечелите. Непременно говорете с началниците си за повишение или нови възможности. Късметът ще бъде на ваша страна!

Близнаците и Телецът обаче трябва да бъдат по-внимателни. Ретроградният Меркурий ще изпита силата и търпението им. Не се страхувайте, но помнете – сега не е моментът за нови начала.

Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог и Водолей - можете да отидете на пътешествие или поне да планирате почивка без притеснения. Не се претоварвайте с работа и планове сега. Отпуснете се. Ако работата не позволява по-дълга почивка, двудневен уикенд сред природата също ще ви бъде от полза.

Отбележете периода от 21 до 25 ноември в календара си. Това са отлични дни за психологическа подготовка, уединение, кратка почивка или ваканция с любим човек. Подходящо време за сближаване и честни разговори.

Въпреки че ретроградният Меркурий може да покаже зъбите си, няма нужда от страх. Може да не е най-подходящото време за започване на нови проекти, но е идеално за завършване на текущи задачи и приключване на всички истории, които сте отлагали през годината. Не ги пренасяйте през 2026 г., а позволете на ретроградния Меркурий да ви помогне най-накрая да сложите край на всичко незавършено.

#Меркурий #ретрограден Меркурий

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?