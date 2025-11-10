Потребителската кошница достигна 100 лева

Цената на потребителската кошница е с два лева по-висока тази седмица - от 98 на 100 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Той подчерта, че вече сме свидетели на есенно-зимното нарастване.

В кошницата има нов продукт – портокали, които идват на мястото на дините. Той също носи около 1,50 лева в тази разлика, обясни Иванов.



Сред плодовете и зеленчуците се отчита поевтиняване на доматите с 12 стотинки, на картофите със 7 стотинки, на лука с 2 стотинки, на зелето с 5 стотинки, на морковите с 3 стотинки, на червения пипер с 3 стотинки, на бананите с 2 стотинки, на портокалите с 15 стотинки.

Поскъпване има при краставиците с 13 стотинки, зеления пипер с 15 стотинки, тиквичките - с 30 стотинки, гроздето с 10 стотинки, ябълките с 20 стотинки и лимоните с 5 стотинки.

При основните хранителни продукти поскъпват свинското месо със 17 стотинки, пилешкото месо с 1 стотинка, брашното с 1 стотинка, олиото с 13 стотинки, захарта с 4 стотинки, фасулът с 3 стотинки, оризът с 5 стотинки, яйцата с 2 стотинки, маслото с 4 стотинки, киселото мляко с 4 стотинки, прясното мляко с 3 стотинки и кашкавалът с 4 стотинки. Само при една стока се наблюдава намаление на цената и това е сиренето - с 13 стотинки.

Според данните на комисията цените на едро на основни продукти от 20 май досега показват стабилност и типични сезонни колебания. Захарта е поевтиняла от 1,87 на 1,85 лева за килограм, фасулът - от 4,35 на 4,23 лева за килограм, а брашното - от 1,54 на 1,50 лева за килограм.

По-скъпи са оризът - от 3,38 на 3,39 лева за килограм, олиото е поскъпнало от 3,15 на 3,33 лв. за литър, яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,40 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 18,03 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 12,02 спрямо 11,40 лева за килограм в началото на периода. Маслото е било 3,17, а към днешна дата е 3,18 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,41 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,32 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,95 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 7,12 лева за килограм.

Доматите в началото на периода са били 2,47 лева за килограм, сега се търгуват по 2,75 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева на 20 май в момента са 3,26 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 0,93 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,95 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,12 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,01 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,23 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 2,02 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 2,03 лева за килограм.

При плодовете лимоните са поскъпнали от 3,02 на 3,73 лева за килограм, бананите - от 2,78 на 2,81 лева за килограм. По-евтини са портокалите - от 2,94 лева на 2,79 лева за килограм, гроздето - от 3,63 на 3,27 лева за килограм, ябълките - от 2,14 на 2,50 лева за килограм.

По време на пресконференцията стана известно, че в ДКСБТ има промяна в състава. Новите членове на Комисията са Калоян Паргов и Петя Панчева.