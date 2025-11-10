Обявиха оранжев код за четири области на страната

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от втора степен за утре, 11 ноември. Оранжев код за значителни валежи от дъжд е обявен за пет области на страната – Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово и Стара Загора.

За 12 области, включително София, е в сила жълт код за потенциално опасно време. Според метеоролозите валежите ще продължат утре преди обяд, но след обяд от северозапад постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва.

Днес ще бъде облачно на много места с валежи от дъжд. В крайните южни райони валежите ще са значителни по количество. Преди обяд в Източна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб и умерен вятър от юг-югоизток.

Максималните температури ще бъдат от 11 до 13 градуса в западната половина на Дунавската равнина до 19-20 градуса в Югоизточна България. В София се очакват около 15 градуса, а в Кърджали и Хасково – около 19 градуса.

Валежи и в планините

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. В района на Източните Родопи валежите ще са значителни по количество. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра - около 6 градуса.

Дъжд по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Привечер ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.